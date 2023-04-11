مصرع فتاة سقطت من الطابق السابع أثناء تغيير «ستارة» في الطالبية

لقيت فتاة مصرعها بعدما اختل توازنها وسقطت من الشرفة بالطابق السابع أثناء تغييرها ستارة الشرفة في منطقة الطالبية، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سقوط فتاة من الطابق السابع

وتلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من العميد علي عبدالرحمن، رئيس قطاع الغرب، يفيد تلقي بلاغ من عمليات النجدة بمصرع فتاة سقطت من الطابق السابع بمنطقة الكونيسة بدائرة القسم.

تغيير الستارة

وعلى الفور، أمر اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم محمد نجيب رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع والد الفتاة، والذي أفاد بأن ابنته، 16 سنة، اختل توازنها وسقطت من شرفة الشقة بالطابق السابع ولقيت مصرعها فى الحال أثناء قيامها بتغير ستارة الشرفة.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الهرم، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.