مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20.. كيف سينتقم جعفر من شوقي فتح الله؟

تضمنت أحداث الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة أحداثا كثيرة أثارت غضب جمهور المسلسل، بعد أن تورط جعفر العمدة الذي يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان، في قضية مخدات أثناء مروره من مطار لبنان وعودته إلى مصر، وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ولقيت هذه الأحداث تفاعلًا كبيرًا بين المشاهدين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي.

شوقي فتح الله يعترف لجعفر بخطف نجله

أما المشهد الذي احتل مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الحلقة 19 هو بالتحديد مشهد القبض على المعلم جعفر العمدة محمد رمضان، خاصة بعد ذهاب شوقي فتح الله الذي يجسد دوره الفنان منذر رياحنة، إلى جعفر، واعترف له ونظرات الشماتة تعلو وجهه بكل الجرائم التي ارتكبها في حقه وعائلته، والأخير خلف القضبان، كما اعترف أنّه خطف ابنه من زوجته ثريا التي تجسد شخصيتها مي كساب.

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة

وتأتي عرض الحلقة 20 من مسلسل جعفر العمدة على dmc وdmc دراما اليوم، حصريا على شاشتها ضمن خريطتها البرامجية في موسم الدراما الرمضانية 2023، الساعة 10:15 مساء، وتعاد الحلقة الساعة 5 من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية فتكون 9:45 صباحا، على قناة dmc.