مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19.. رباعية «زي البارود» بصوت أحمد سعد (فيديو)

شهدت الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، أحداثا مشوقة اليوم كان من ضمنها حبس جعفر العمدة أربعة أيام علي ذمة التحقيق، بعد حيازته لمواد مخدرة «هيروين».

تفاصيل رباعية أحمد سعد في مسلسل جعفر العمدة

وشهدت الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة، غناء الفنان أحمد سعد، رباعية جديدة، وذلك في مشهد وجود محمد رمضان داخل الحبس بمفرده، وهو في حالة حزن شديدة، وكانت أبرز كلمات رباعية أحمد سعد، كالتالي:

أنا الجاسور ابن الأصول

وللضعيف خدام

وميزاني معدول كفته

مابخفش م الأيام

علمني أبويا إن الجبان بيموت 200 مرة

وإن اللي مسقي رجوله عاش فارس في إيده لجام

وجاءت رباعية أحمد سعد «زي البارود»، من كلمات كريم سامي، وألحان هيثم نبيل، توزيع خالد نبيل، هندسة صوت تامر الزؤيبي.

أحداث الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة

وشهدت الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة، ذهاب هالة صدقي، لزيارة محمد رمضان في الحبس، وتقوم بمحاولة التخفيف عن حزنه، ويطلب منها عدم زيارته مرة أخري، وانه سيخرج ويقوم بتلقين عائلة فتح الله درسا قاسيا، ليجلب حق شقيقه.