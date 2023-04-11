الحالة المروية في القاهرة والجيزة.. كثافات متحركة في عباس العقاد

استعرض برنامج «صباح الخير يامصر»، تقديم لمياء حمدين، المُذاع على القناة الأولى، الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة.

الحالة المرروية بالقاهرة

وقالت لمياء حمدين، مقدمة فقرة الحالة المرورية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، إنّ كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية بسيطة للسيارت أمام القادمين من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، بينما هناك كثافات مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر.

وأضافت «حمدين»، أنّ هناك كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري، بينما يشهد نفق الأزهر تباطؤ في حركة المرور للقادم من صلاح سالم لميدان الأوبرا والاتجاه العكسي، مشيرة إلى أنّ هناك بعض الكثافات المتحركة في المسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا لغمرة والعباسية ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر حتى شارع أحمد سعيد.

الحالة المرروية في الجيزة

وبالنسبة لمحافظة الجيزة، أشارت إلى أنّ هناك كثافات مرورية تظهر أمام القادمين من ميدان لبنان، وللمتجه لأكتوبر، بسبب التحويلة من محور 26 يوليو للمهندس شريف إسماعيل، متابعة أنّ هناك كثافات مرورية على محور صفط تزداد قبل إشارة جامعة القاهرة.

وتابعت أنّ شارع الهرم بدأ يظهر عليه كثافات مرورية بسبب التحويلات وغلق الطريق الدائري أمام القادم من أكتوبر، مطالبة المواطنين بالتوجه من نفق حازم حسن إلى محور 26 يوليو أو محور روض الفرج.