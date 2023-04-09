حبس المتهم بسرقة الهواتف المحمولة في مصر القديمة

خضع المتهم في قضية سرقة الهواتف المحمولة باستخدام أسلوب المغافلة بالقاهرة، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة اليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط المتهم

تلقي قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من ربة منزل، بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها فوجئت بحضور أحد الأشخاص غير معلوم لديها، وادعى أنَّه عامل صيانة بشركة الغاز، وغافلها وسرق هاتفها المحمول، ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات، أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب المغافلة، كما أقر بارتكابه 10 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

عقوبة السرقة

ومن جانبه أوضح المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، أن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأضاف الخبير القانوني إلى أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.