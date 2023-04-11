أحداث مشوقة في مسلسلات رمضان.. نادرة تنتقم من عبدالجبار وجعفر العمدة في السجن

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أحداث مشوقة في الحلقات الـ19 والحلقات الرابعة للنصف الثاني من الموسم الدرامي».

الحلقات التاسعة عشرة من مسلسلات رمضان شهدت أحداثا مشوقة، ففي الكتيبة 101، استطاعت القوات الخاصة أن تنفذ عملية تحت اسم الشهيد هاني نبيل، واستطاعوا من خلالها الوصول إلى فتحي عبدالوهاب والقبض عليه.

جعفر العمدة

وفي مسلسل جعفر العمدة زار منذر رياحنة محمد رمضان في الحبس، وقال له «أنا قعدت 7 سنين في السجن وانت مفكرتش تزورني وأنا زورتك بعد يومين من حبسك، أنا السبب في إجهاض دلال مراتك وأنا اللي عارف مين اللي خطف ابنك».

عملة نادرة

وفي مسسلسل عملة نادرة، استطاعت نيللي كريم أن تنفذ خطة لسرقة مخازن عبدالجبار والانتقام منه، وانتظرت عبدالجبار حتى خرج برجاله إلى الجبل، وفي هذا الوقت كانت نادرة وشداد في مخزنه وسرقاه.

الكبير أوي

وفي مسلسل الكبير أوي ظهر حزلقوم ضيفا مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور التالتة حتى يتحدث عن فريق الشرابية للشرابات الذي يمتلكه، وحضر في الفقرة فاروق سماحة غريم حزلقوم واتهمه على الهواء بأنّه قدم رشوة مالية لحكم المباراة.