رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الألمانية للتعاون الدولي» تعلن عن برنامج تدريب لدعم السكة الحديد في مصر

كتب:

أ ش أ
11:56 ص | الثلاثاء 11 أبريل 2023
الوكالة الألمانية

الوكالة الألمانية

تفتح الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي آي زد»، بالتعاون مع معهد الدون بوسكو باب التقديم لبرنامج للتدريب ( Train Track) وذلك لدعم قطاع السكك الحديدية في مصر.

وذكر بيان لـ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم، أنَّ البرنامج المكثف المستمر لمدة 3 أشهر يعمل علي تعزيز المهارات الشخصية والتقنية للمشاركين في قطاع السكك الحديدية، مما يخلق إمكانات كبيرة للتوظيف.

وأوضح البيان أنَّ البرنامج يستهدف خريجي التعليم الفني، وسوف يزودهم بكل الكفاءات اللازمة لبدء حياتهم المهنية، وأن التدريب الشامل التأسيسي المستمر لمدة 3 أشهر يشمل تعليم المهارات الحياتية واللغة الإنجليزية التقنية وبرامج الإعداد للعمل بتقديم معهد دون بوسكو ودورات تدريبية متقدمة وتدريبات عملية للمتفوقين في هذه الدورة المقدمة من شركائنا.

اقرأ المزيد:

محافظ القاهرة يلتقى وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تطلق أول مهرجان للنباتات العطرية في مصر

الزراعة تبحث تحسين دخل 1000 مزارع مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

السيسي يوجّه باستمرار برامج تدريب الأئمة الجدد لتأهيلهم دعويا وعلميا وثقافيا
بقلم أ ش أ