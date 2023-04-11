«الألمانية للتعاون الدولي» تعلن عن برنامج تدريب لدعم السكة الحديد في مصر

تفتح الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي آي زد»، بالتعاون مع معهد الدون بوسكو باب التقديم لبرنامج للتدريب ( Train Track) وذلك لدعم قطاع السكك الحديدية في مصر.

وذكر بيان لـ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم، أنَّ البرنامج المكثف المستمر لمدة 3 أشهر يعمل علي تعزيز المهارات الشخصية والتقنية للمشاركين في قطاع السكك الحديدية، مما يخلق إمكانات كبيرة للتوظيف.

وأوضح البيان أنَّ البرنامج يستهدف خريجي التعليم الفني، وسوف يزودهم بكل الكفاءات اللازمة لبدء حياتهم المهنية، وأن التدريب الشامل التأسيسي المستمر لمدة 3 أشهر يشمل تعليم المهارات الحياتية واللغة الإنجليزية التقنية وبرامج الإعداد للعمل بتقديم معهد دون بوسكو ودورات تدريبية متقدمة وتدريبات عملية للمتفوقين في هذه الدورة المقدمة من شركائنا.