مسلسل رسالة الإمام الحلقة 20.. هل تندلع الحرب بين السري والجروي؟

من المنتظر أن يقدم مسلسل رسالة الإمام الحلقة 20 ملحمة تاريخية ودينية عظيمة، بطلها الإمام الشافعي الذي جسد دوره الفنان خالد النبوي، لذا ينتظر الكثيرون أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 20؛ لمعرفة ما الجديد في حلقة اليوم، خاصة بعد الحرب التي هي على وشك الاندلاع.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 20

سرد مسلسل رسالة الإمام الحلقة 19 تفاصيل جديدة في أحداث المسلسل، عن استعداد السري «حمزة العيلي» وجنوده لمواجهة الجروي «نضال الشافعي»، بعد أن علم بقدومه مع العباسي «فراس سعيد» وصهيب «محمد علاء» من أجل احتلال الفسطاط والظفر بالوالي المطلب «وليد فواز»، وهو ما ينتظر الجمهو رؤيته في مسلسل رسالة الإمام الحلقة 20 .

ودار حوار بين السري ورجاله خلال إعداد خطة الحرب على «الجروي» القائد الهارب ورجاله:

- أحد رجال السري: سيدي إن الوضع مريب ولا أحد على امتداد الطريق.

= السري: كل السكان في هذه المنطقة من حلفاء أو أقارب الجروي ولذلك علينا الحذر.

- أحد رجال السري: هل علم الجروي بقدومنا؟

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 20

= السري: لا أستبعد هذا أبداً ولكن علينا أن نتصرف على هذا الظن حتى نتبين، ونواصل التقدم بحذر، ويجب علينا التحرك في مجموعات وفرق صغيرة، حتى إذا ظهر الجروي، ورجاله فجأة واجهته المقدمة أولاً، ثم باقي الفرق تباعًا، والمقدمة يقودها عامر.

ومن المنتظر أن يكشف مسلسل رسالة الإمام الحلقة 20، تفاصيل جديدة بشأن الحرب المنتظرة بين جنود السري وجنود الجوري.