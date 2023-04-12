يتطلع الكثير من المواطنين في شمال سيناء، خاصة المتقدمين للوظائف المختلفة في القطاعين الحكومي والخاص، إلى معرفة أماكن استخراج كعب العمل، كونه أحد المصوغات الرسمية للتعيين في جهة أو مؤسسة، وشرطا أساسيا من أجل الحصول على فرصة عمل في الدولة سواء في الجهاز الإداري أو القطاع الخاص.

أماكن استخراج كعب العمل بشمال سيناء 2023 والأوراق المطلوبة

أماكن استخراج كعب العمل بشمال سيناء 2023 والأوراق المطلوبة، نستعرضها في التقرير التالي، بحسب الموقع الإلكتروني لمديرية القوى العاملة بمحافظة بشمال سيناء.

وهناك العديد من مكاتب القوى العاملة داخل محافظة شمال سيناء، وفيما يلي بعضها:

- مكتب القوى العاملة في العريش، بحي الضاحية، ومكتب آخر بوسط المدينة.

- مكتب القوى العاملة في مدينة بئر العبد القريب من مجلس المدينة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل بشمال سيناء 2023

أما عن الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل، بحسب ما أعلنته مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، جاءت كالآتي:

- أن يحضر الشخص بنفسه لا من ينوب عنه.

- بطاقة رقم قومي سارية.

- شهادة المؤهل الدراسي وصورة ضوئية منها.

- الرقم التأميني.

- أصل شهادة إثبات الموقف من التجنيد للاطلاع عليه.

- يفضل شهادة خبرة إن وجدت.

- شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة في حال العمل في غير التخصص الدراسي، وهذا بحسب الجهة المقدم لها الطلب.

استخراج كعب العمل أون لاين

كما أتاحت وزارة القوى العاملة، رابطًا إلكترونيًا، لتقديم عدة خدمات، من بينها استخراج كعب العمل، من هنا، والاختيار من ضمن الخدمات المتاحة، وملء البيانات المطلوبة، وبعد استيفائها يمكن استلامها بعد إتمام الخطوات بشكل صحيح من أقرب مكتب تابع لك، في اليوم التالي، بحسب ما أعلنته القوى العاملة