حبس مسجل خطر لحيازته 40 كيلو حشيش في العريش

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بالإتجار في الحشيش في العريش 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بارسال المضبوطات للطب الشرعى للمعاينه وسرعة اجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ لقسم شرطة ثالث العريش حيال أحد الأشخاص لإتجاره بالمواد المخدرة بالمنطقة.

بالفحص تبين أنه مسجل خطر، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 40 كيلوجرامًا وتقدر بمليون جنيه، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

عقب تقنين الاجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

لعقوبة القانونية للمتهم

عن العقوبة المتوقعة، قال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إن المادة 33 من القانون، نصت على معاقبة كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.