«القوى العاملة»: الاثنين 17 أبريل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم

أعلن حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أنّ يوم شم النسيم الموافق 17 أبريل الجاري، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، في إطار نص قرار رئيس الوزراء رقم 1354 لسنة 2023 على أن يكون يوم الاثنين 17 أبريل 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد شم النسيم، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

إجازة شم النسيم

وقال الوزير، إنّه يجوز لصاحب العمل في يوم إجازة شم النسيم، تشغيل العامل اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

عيد القيامة المجيد

وهنأ وزير القوى العاملة بهذه المناسبة، البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، مؤكدا أنّ هذه المناسبة تمنحنا المزيد من العزم على مواصلة التكاتف والترابط وبذل التضحيات، لتبقى الدولة المصرية فى وحدة نسيجها نموذجا يهدي الإنسانية للخير والنماء تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والسلام.