كوريا الجنوبية: السيطرة على الجزء الرئيسي من حرائق الغابات على الساحل الشرقي

سيطر رجال الإطفاء على الجزء الرئيسي من حرائق الغابات الهائلة في مدينة كانغ نيونغ، الساحلية الشمالية الشرقية في كوريا الجنوبية بعد 8 ساعات من اندلاع الحرائق التي دمرت نحو 70 منزلا ومبنى، وأحرقت غابات بحجم 518 ملعب كرة قدم.

وأوضحت سلطات الإطفاء - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، اليوم، أنّ حرائق الغابات تم إخمادها بمساعدة جزئية من موجة من الأمطار الغزيرة التي بدأت قبل حوالي ساعة.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، هبت رياح قوية من فئة الأعاصير بسرعة قصوى لحظية تصل إلى 30 مترا في الثانية على المدينة الواقعة على بعد 168 كيلومترا شرق سول، ومناطق الساحل الشرقي الأخرى بإقليم كانغ وون.

وانتشر الحريق بسرعة إلى المناطق السكنية بالمنطقة بسبب الرياح العاتية، ما أدى إلى حرق 379 هكتارا من الغابات، أي ما يعادل 530 ملعب كرة قدم، و40 منزلا و28 فندقا صغيرا و3 فنادق، وفقا لمسؤولي الإطفاء بالمدينة، وأصيب مواطن واثنان من رجال الإطفاء.