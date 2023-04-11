ضبط 3 أشخاص لاحتجازهم آخر بالقاهرة وتهديده بأسلحة بيضاء

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم في الحدائق، تضرر خلالها من انتحال 3 أشخاص غير معلومين لديه، صفة رجال شرطة واصطحاب تاجر دواجن له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة حلوانـ للمنطقة محل البلاغ وطلب مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وضبطهم (3 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم، وبحوزتهم 3 أسلحة بيضاء، و2 مطواة، وسنجة)، كما عُثر بصحبتهم على المجني عليه وبحوزته مبلغ مالي.

وبسؤال المجني عليه قرر بتوجهه بإرادته صحبه المتهمين لسداد المبلغ الذي بحوزته كدفعة أولى من مديونية لأحد الأشخاص غير متواجد، وفي أثناء التفاوض معهم أشهروا الأسلحة المضبوطة بحوزتهم وتهديده بالإيذاء في حالة عدم سداده باقي المبلغ.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من الأخير نظير مبلغ مالي لكل منهم.