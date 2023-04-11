ضبط 1494 كيلو سكر و952 زجاجة زيت قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية، لضبط حركة البيع والشراء، والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة، ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

مراجعة التراخيص القانونية للمنشآت

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الادارة، وأثناء مرور الحملة علي التجار التموينيين بإجراء جرد لكميات السلع التموينية الموجودة لدي تاجرتمويني كائن نشاطه بقرية العلاقمة.

وأسفر الجرد عن قيام التاجر بالتصرف في كمية من السكر التمويني مقدارها 1494 كيلوجراما، وكمية من الزيت التمويني مقدارها 952 زجاجة ببيعهما في السوق السوداء، وتبلغ قيمتهما الاجمالية مبلغ 38875.5 جنيه، وتم تحرير المحضر رقم 5229 لسنة 2023 جنح ههيا.

ضبط سلع قبل تهريبها للسوق السوداء

وقامت الحملة التموينية كذلك بالمرور علي المخابز البلدية بدائرة الإدارة، وتمكنت من ضبط مخبز لقيامه بالتصرف في 4 شكائر دقيق بلدي مدعم، وضبط مخبزين آخرين مخالفين لإنتاج خبز ناقص الوزن، وضبط مخبز آخر ينتج خبزا غير مطابق للمواصفات، وتحرير عن ذلك محاضر إثبات الحالة اللازمة.