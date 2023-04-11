المشدد 10 سنوات لمتهم بسرقة دراجة نارية بالإكراه في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، المتهم «ا. ع. ا»، عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بسرقة دراجة نارية بالإكراه من المجني عليه «ا. ب»، بدائرة مركز أخميم شرقي محافظة سوهاج.

القبض على المتهم

واتهمت جهات التحقيق المختصة المتهم بتهديد المجني عليه بسلاح ناري أثناء سيره بالدراجة النارية ليلا، واستولى منه على الدراجة تحت تهديد السلاح.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن سوهاج جرى القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.

سرقة بالإكراه

وفي واقعة أخرى، قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن المؤبد لاتهامهم بسرقة توك توك بالإكراه من المجني عليه «م. و» في الطريق العام بدائرة مركز أخميم.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا من المجني عليه أن المتهمين طلبوا منه توصيلهم إلى أحد المناطق، وقاموا باستدراجه إلى أحد الأماكن، وأثناء مرورهم في الطريق العام قاموا بتهديده بسلاح ناري عبارة عن فرد روسي وسلاح أبيض، واستولوا منه على «التوك توك» وفروا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.