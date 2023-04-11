وكيل «صحة الشرقية» يوجه بتوسعة وحدة التعقيم المركزي في مستشفى بفاقوس

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عددا من المستشفيات العلاجية الخاصة بمركز ومدينة فاقوس، رافقه مدير إدارة الدعم الفني واتخاذ القرار، ومدير الإدارة الصحية بفاقوس، ومفتشي «العلاج الحر، ومكافحة العدوى، والسلامة والصحة المهنية، ووحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة»، بهدف الوقوف على استيفاء هذه المنافذ لاشتراطات الترخيص ومكافحة العدوى، وكذلك التأكد من تطبيق تلك المنشآت للاشتراطات البيئية في التخلص الآمن من المخلفات الطبية.

وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى فاقوس

وقام وكيل وزارة الصحة بتفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات، وكذلك الوقوف على التجهيزات الطبية لكل قسم بما يتناسب مع الخطة العلاجية للمرضى، وقام بمناظرة السجلات الطبية الخاصة بالمرضى، والتأكد من تطبيق بروتوكول العلاج للحالات المرضية وفقاً للتشخيص الطبي لهم، ومناظرة الهيكل الوظيفي للمستشفيات، وتم التنبيه عليهم بعدم تشغيل أي عمالة غير حاصلة على ترخيص مزاولة مهنة، وفقا للمادة 13 من القانون 51 لسنة 1981.

كما تلاحظ وجود غرفة للنفايات الطبية الخطرة بها بعض السلبيات في إجراءات مكافحة العدوى بإحدى المستشفيات، وقامت إدارة المستشفى على الفور بتلافي هذه السلبيات، كما تم تلاحظ وجود مضخات محاليل موضوعة على الأسرة بدون حوامل، بما يخالف إجراءات السلامة والصحة المهنية، ووجه وكيل الوزارة على الفور بتوفير حوامل حافظاً على صحة المرضى.

توسعة وحدة التعقيم المركزي

كما أوصى وكيل الوزارة بعمل توسعة لوحدة التعقيم المركزي بإحدى المستشفيات، مع توفير مجففات للمفروشات والملابس بوحدة المغسلة، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، وفصل معمل تحاليل وفحوصات الدم عن الأمراض المتوطنة، مع التأكيد على تطبيق كافة إجراءات مكافحة العدوى، والسلامة والصحة المهنية، والإجراءات الصحيحة لتجميع النفايات الطبية الخطرة، والتخلص الآمن منها.

أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخلفات، مؤكداً استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، وعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.