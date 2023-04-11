جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف السادس الابتدائي بالسويس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف السادس الابتدائي بمدارس المحافظة المختلفة، على أن تبدأ الخميس 11 مايو المقبل وتنتهي الثلاثاء 16 من ذات الشهر، في حين تبدأ امتحانات المستوى الرفيع يوم 29 أبريل الجاري.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بالسويس

وأصدرت مديرية التربية والتعليم بالسويس بيانا تضمن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي وموعد بداية اللجان في التاسعة صباحا كالتالي:

- الخميس 11 مايو: امتحان اللغة العربية ووالخط والإملاء، ومدته ساعتين ونصف.

- السبت 13 مايو: امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف.

- الأحد 14 مايو: مادة الدراسات لمدة ساعة ونصف فترة أولى، والفترة الثانية التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

- الاثنين 15 مايو: العلوم ومدة اللجنة ساعة ونصف.

- الثلاثاء 16 مايو: اللغة الأجنبية ومدته ساعة ونصف.

مواعيد امتحانات المستوى الرفيع

وقد حددت مديرية التعليم بالسويس موعد انطلاق امتحانات المستوى الرفيع للغة الأجنبية الأولى يوم السبت 29 أبريل الجاري، فيما يكون موعد إجراء امتحانات المستوى الرفيع للغة الأجنبية الثانية الأحد 30 أبريل، على أن يتم تقديم المشروعات البحثية بداية من يوم الثلاثاء 2 مايو المقبل وحتى الخميس 4 مايو 2023.