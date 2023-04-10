جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالشرقية.. تبدأ 20 مايو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية العام والرياضي 2023، والتي تنطلق السبت 20 مايو المقبل وتنتهي 25 من الشهر ذاته.

وتستعرض «الوطن» جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الشرقية للفصل الدراسي الثاني، وفق ما أعلنته مديرية التربية التعليم والتعليم الفني بمحافظة الشرقية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالشرقية

السبت 20 مايو 2023: يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحان اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11:30 صباحا، بينما يؤدي الطلاب امتحان التربية الدينية من الساعة 12 إلى 1:30 مساء.

الأحد 21 مايو 2023: يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحان الجبر والإحصاء من الساعة 9 صبحا وحتى الساعة 11 صباحا، بينما يؤدي الطلاب امتحان التربية الفنية من 11:30 إلى 1:30 مساء.

الاثنين 22 مايو 2023: يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية امتحان اللغة الأجنبية من 9 إلى 11 صباحا.

امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية

الثلاثاء 23 مايو 2023: يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحان الهندسة من 9 إلى 11 صباحا، بيننا يؤدي الطلاب امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11:30 صباحا إلى 12:30 مساء.

الأربعاء 24 مايو 2023: يؤدي طلاب الشهادة الاعدادية بالشرقية امتحان مادة العلوم من 9 صباحا إلى 11 صباحا.

الخميس 25 مايو 2023: الدراسات الاجتماعية من 9 إلى 11 صباحا.