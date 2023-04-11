جدول امتحانات الترم الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائي

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائي، وموعد اختبار المستوى الرفيع.

جدول الامتحانات ومدة اللجنة لكل مادة

وحددت المديرية موعد انطلاق الامتحانات في التاسعة صباحا، اعتبارا من يوم السبت 6 مايو 2023، وجاء جدول الامتحانات على النحو التالي:

السبت 6 مايو: اللغة العربية والخط والإملاء، مدة اللجنة ساعتين ونصف فترة أولى، الفترة الثانية التربية والدينية لمدة ساعة ونصف.

الأحد 7 مايو: العلوم لمدة ساعة ونصف فترة أولى، والمهارات المهنية لمدة ساعة ونصف فترة ثانية.

الاثنين 8 مايو: الدراسات لمدة ساعة ونصف فترة أولى، والفترة الثانية ict لمدة ساعة ونصف.

الثلاثاء 9 مايو: اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف.

الأربعاء 10 مايو: امتحان مادة الرياضيات مدة اللجنة ساعة ونصف.

وحددت مديرية التربية والتعليم بالسويس موعد انطلاق امتحانات المستوى الرفيع للغة الأجنبية الأولى يوم السبت 29 أبريل الجاري، فيما يكون موعد إجراء امتحانات المستوى الرفيع للغة الأجنبية الثانية يوم الأحد 30 أبريل الجاري.

ووجهت المديرية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأن يجرى التصحيح بشكل يومي حتى الانتهاء من كل الامتحانات.