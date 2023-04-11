ينتظر جمهور الفنان محمد رمضان، بحماس شديد، معرفة موعد إعادة مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC اليوم، لمتابعة واستكمال الأحداث بين جعفر وزوجاته الـ4، ومعرفة ردة فعله بعد معرفته أن شوقي فتح الله هو خاطف ابنه منذ 19 عامًا، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي.

موعد إعادة مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC

وتأتي إعادة عرض مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان والقنوات الناقلة له، إذ تبدأ الإعادة من مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC، على أن تُعرض الإعادة الأولى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، والإعادة الثانية تأتي الساعة 9:45 صباحًا، بعد العرض الأول للمسلسل الساعة العاشرة والربع مساءً.

كما تعرض الإعادة من مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC دراما، للمرة الأولى في الواحدة والنصف بعد منصف الليل، والإعادة الثانية في 12 ظهرًا، بعد عرضه الأول الساعة 6:15.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يذكر أنّ مسلسل جعفر العمدة، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، وزينة، ومنة فضالي، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، ومي كساب، ومنذر رياحنة، وطارق النهري، وأحمد داش، ولمى كتكت، وبيومي فؤاد، وعصام السقا.