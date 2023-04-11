صرف 50 ألف جنيه لدعم مؤسسة تربية البنين في شبين الكوم بالمنوفية

قام اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بجولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات الخدمية بنطاق المراكز والمدن والوقوف على حجم الأعمال لنهو المشروعات وفق التوقيتات الزمنية المقررة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ المنوفية يتفقد رصف طريق الغزل

بدأت الجولة بتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة طريق مصنع الغزل امتداد شارع صبري أبو علم اتجاه مصنع الغزل بحي غرب شبين الكوم بطول 550 متر، وبتكلفة 7 ملايين جنيه بنسبة تنفيذ 100%، حيث تم الانتهاء من كافة أعمال الرصف والتطوير بالشارع، وجار الانتهاء من فرد الطبقة السطحية النهائية.

ووجه محافظ المنوفية، رئيس حي غرب، بضرورة الاعتناء بالأشجار بالجزيرة الوسطى بصفة مستمرة للحفاظ عليها، وتوفير السيارة المكنسية لإزالة تجمعات الأتربة والحفاظ على المظهر الحضاري لأعمال التطوير.

محافظ المنوفية يتابع بدء حصاد موسم القمح

وخلال جولته، تابع محافظ المنوفية أعمال بدء موسم حصاد القمح بأحد الحقول الزراعية بمنطقة مصنع العزل، واستفسر من المزارعين عن أعمال الحصاد وحثهم على ضرورة الالتزام بأعمال توريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد وتذليل كافة العقبات لتحقيق أعلى معدلات للتوريد هذا الموسم.

صرف 50 ألف جنيه لدار أيتام

وتزامنا مع احتفالات يوم اليتيم، قرر محافظ المنوفية صرف مبلغ 50 ألف جنيه من المحافظة دعما ماليا لمؤسسة تربية البنين بحي غرب شبين الكوم، جاء ذلك خلال تفقده للمؤسسة للاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم وتقديم التهنئة ومشاركة أفراحهم، فضلاً عن تقديم لحوم ومواد غذائية لتلبية احتياجات ومتطلبات المؤسسة.

وأجرى المحافظ حواراً مع النزلاء للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة والتعرف على كافة مطالبهم واحتياجاتهم، وخلال تفقده، وجه محافظ المنوفية برفع كفاءة المؤسسة وذلك من المشاركة المجتمعية، مشدداً على أنه سيقوم بزيارة المؤسسة مرة أخرى خلال 3 أشهر للتأكد من تنفيذ التعليمات لتوفير بيئة صحية وآمنة لأبنائه الأيتام، مشيراً أنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم لمختلف مؤسسات دور الرعاية الاجتماعية بنطاق المحافظة لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

صيانة وتطوير كوبري الباجور

وتضمنت الجولة متابعة محافظ المنوفية أعمال الصيانة والتطوير بكوبري الباجور العلوي بطول 1 كم بكل اتجاه، والذي يساهم في تسهيل الحركة المرورية للمواطنين القادم من مدينة شبين الكوم مارا بالباجور ومتجها إلى القناطر الخيرية والعكس، حيث تم الانتهاء من تكسير البلاطات العلوية للاتجاه القادم من القناطر الخيرية إلى شبين الكوم، وتم عمل الرفع المساحي والدراسات والتصميمات للكوبري.

وأشار المحافظ أنه جار التنسيق والتواصل الدائم مع وزارة النقل لإنهاء أعمال الترميم وفقاً للتقارير الفنية التي تم إعدادها لذلك، موجهاً بتسريع معدلات إنجاز الأعمال للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة

كما تابع المحافظ تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بمدخل مدينة الباجور اتجاه مدينة شبين الكوم، ووجه بمراجعة خطة زراعة الأشجار بنطاق المركز ووضع تصور لتطوير ورفع كفاءة مدخل مدينة الباجور اتجاه شبين الكوم ضمن خطة المحافظة لتطوير مداخل المراكز والمدن لإضفاء المظهر الحضاري.