إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة سيدة وابنها في كفر الشيخ إلى المفتي

قرّرت محكمة جنايات فوه، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد حسين المر، رئيس المحكمة والدائرة الثالثة، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، وأحمد محمد خضر، إحالة أوراق «أ.م.إ.ج»، 43 عامًا، فلاح، ومقيم بعزبة البرنس التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس الشهداء، بمركز دسوق، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وذلك لاتهامه بقتل المجني عليها «هـ.ط.أ.د»، وابنها «ي.ر.م.ع»، وذلك لإبداء الرأي الشرعي حول إعدامه.

اعترافات المتهم

كان المتهم قد اعترف أمام رجال البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، بأنه أثناء مروره من أمام منزل المجني عليها وجد باب المنزل مفتوحًا، فصعد إلى داخل المنزل بغرض السرقة، لكنه فوجئ وقتها بوجودها داخل صالة الشقة.

وأضاف المتهم في التحقيقات الأولية التي أُجريت معه، أنه طلب من المجني عليها مصوغاتها الذهبية فرفضت وقبل محاولتها الاستغاثة، خنقها بيديه حتى فارقت الحياة ونزع من أذنيها قرطها الذهبي، وخاتم ذهب، ودبلة، وخلال ذلك شاهده ابنها، فخنقه هو الآخر قبل أن ينطق ويطلق استغاثة، منعًا من اكتشاف أمره، وفر هاربًا.

سرقة مصوغات ذهبية

وأشار إلى أنه توجه إلى مدينة قلين للتصرف في المصوغات الذهبية التي استولى عليها بعد ارتكاب جريمته، وتمكن من بيعها بمبلغ 12 ألف جنيه، وعقب العودة من مدينة قلين وبعد مرور ساعات قليلة على ارتكابه الجريمة فوجئ برجال المباحث يلقون القبض عليه.

وقرّرت جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ، إحالة عامل زراعي مقيم بعزبة البرنس مركز دسوق، للمحاكمة وحددت جلسة 11 أبريل لبدء المحاكمة، وأصدرت حكمها اليوم بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي.