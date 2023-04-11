علي جمعة عن الشيخ محمود عبدالحكم: قراءته تعليمية هادئة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنَّ الشيخ محمود عبد الحكم من مواليد عام 1915 في إحدى قرى محافظة قنا، وانتقل إلى رحمة الله سنة 1982 عندما كان يبلغ 67 عامًا، وكان صعيدي محتد، متابعًا أنَّ صوت الشيخ محمود عبدالحكم فيه نوعًا من الشجن ولكن قراءته ليس لها علاقة بالموسيقى.

«عبدالحكم» متقن في أحكام التلاوة

وأضاف «جمعة»، خلال حواره لبرنامج «مصر أرض التلاوة»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة الناس، أنَّ قراءة الشيخ محمود عبد الحكم كانت تعليمية صحيحة هادئة، مشيرًا إلى أنَّه كان متقنَا للغاية أحكام التلاوة ومخارج الحروف فضلا عن الالتزام بالقراءة بعيدا عن المقامات والجواب وغيرهما، إذ أنه كان نموذج مُعلم.

قراءة «عبدالحكم» ملتزمة

وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى أنَّ الشيخ محمود عبد الحكم كان يعلم القرآن للخلق، لذلك أحبته الناس، كما أنه كان شبيه للشيخ محمود خليل الحصري، ولكن «الحصري» كان يعتمد على التنغيم وحركته ومساحته أوسع في المقامات والجوابات وغيرهم، متابعًا أن قراءة الشيخ محمود عبدالحكم كانت ملتزمة وتصلح جدا بأن تُقرأ في الصلاة، إذ انه كان يتعبد بالقراءة.