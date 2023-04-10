علي جمعة: موسيقار الأجيال ألزم الشيخ حمدي الزامل بالتقديم في الإذاعة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنَّ الموسيقار محمد عبدالوهاب عندما سمع صوت الشيخ حمدي الزامل في أربعين السيدة أم كلثوم تعجب من كونه غير معتمد في إذاعة القرآن الكريم، وقال له: «لازم تقدم في الإذاعة»، مشيرًا إلى أن الشيخ حمدي الزامل أصبح معتمد في الإذاعة سنة 1976، إذ بدأ يُذاع صيته بين المواطنين وينتشر، وزاد طلب وإقبال الناس على الاستماع لصوته حتى وافته المنية.

تسجيلات الشيخ حمدي الزامل

وأضاف «جمعة»، خلال حواره لبرنامج «مصر أرض التلاوة»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة الناس، أنَّ قصر المدة التي قدمها الشيخ حمدي الزامل في الإذاعة لم تمكنه من عمل ختمة في التجويد أو الترتيل، موضحًا أنَّ «الزامل» له تسجيلات بلغت حوالي 800 ساعة.

أهل القرآن يشعرون بلذة

وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى أن أهل القرآن يشعرون بلذة خاصة بكل من يحفظ أو يقرأ القرآن، ذاكرا أن القرآن الكريم له لذة في قلوب المؤمنين لو عرفها الملوك لتقاتلوا عليها، موضحًا أن الشيخ حمدي الزامل عندما اشتد عليه المرض كان تدمع عينها عند سماع صوت القرآن أو الآذان وهذا يعبر أو يعرف بلذة القرآن.