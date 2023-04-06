أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة الدقهلية.. خريطة كاملة

أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة الدقهلية التابعة لمديرية أوقاف الدقهلية، ويبلغ عددهم 449 مسجدا، وحددت اسم المشرف على الاعتكاف في كل مسجد وهو اسم وخطيب المسجد المحدد به الاعتكاف، وذلك تأكيدًا على أن الاعتكاف سنة مؤكدة ثابتة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، وذلك وفقا للضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف.

أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف فى الدقلهية 2023

واختارت وزارة الأوقاف عددا من أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف فى الدقهلية 2023 بكل إدارة من إدارات الأوقاف والتي تصلح للاعتكاف ومتهيئة لاستقبال المعتكفين مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان حتى حلول عيد الفطر المبارك

أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في الدقهلية 2023

وحددت وزارة الأوقاف أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في الدقهلية 2023 وهي كما يلي:

أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في إدارة أوقاف شرق المنصورة واسم الإمام والخطيب المشرف علي الاعتكاف هي:

1. النصر الكبير شارع الجيش ـ المنصورة أحمد شرف الدين أحمد

2. الكبير الشال ـ المنصورة أحمد فؤاد حمدي محمدين

3. ابن سلام برق العز محمد عبد الغفار حامد

4. الرحمة ميت عزون محمد أسعد عبد الفتاح

5. الشهداء ميت على صالح عبد الرحيم أبو الفتوح

6. السلام ميت خيرون السيد أبو الخير يوسف

7. الزراعيين أمام استاد المنصورة منتصر القصبي الطنطاوي

8. الفاروق خلف استاد المنصورة محمد متولي علي إبراهيم

9. الإيمان شارع قناة السويس نبيل جمال المرسى أبو العنينين

10. السلام مدينة السالم شرق المنصورة أحمد هلال عبد الحي

11. محمد الشناوي مسجد الإدارة عاطف محمد عوض السيد

12. الملك الكامل توريل مصطفى خليل إبراهيم

13. العدل طناح حسن علي محمد السيد

14. دار الفرقان طناح محمد عبد البديع لطفي

15. عبده أبو علي كفر طناح ياسر محمد علي محمد

16. الشرقي كوم بني مراس أحمد مسعد أبو زيد السيد

17. العمدة الخليج محمد عبد المجيد محمد الرفاعي

18. الرحمة ميت عزون محمد أسعد عبد الفتاح

19. النور النسيمية العدل محمد العدل إبراهيم

20. الدكتور ميت محمود يوسف عبد الفتاح محمود

21. السلام ميت جراح محمد مصطفى طلبه علي

22. الرحمة ميت لوزة حمادة سالمة العدل

أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في إدارة أوقاف غرب المنصورة واسم الإمام والخطيب المشرف على الاعتكاف هي:

23. الصالح الصغير شارع بورسعيد عبد الرزاق عبد المولى شكور

24. السلاب المشاية غرب حسين محمد حسين عبد الله

25. الصديق المشاية عبد الرحيم عبد الرحيم المرسى

26. الزهراء حي الجامعة محمد غنيم أحمد الدسوقي

27 .الصفطاوي عبد السالم عارف أحمد الباز عبده الباز

أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في إدارة أوقاف طلخا واسم الإمام والخطيب المشرف على الاعتكاف هي:

28. البازات طلخا عبد الرحمن صالح عبد الرحمن

29. الغنام طلخا رزق فرج محمود أمين

30. الكفان طلخا أسعد عبد الحميد عبد الحميد

31. مسعود طلخا صبري إبراهيم محمد أحمد

32. بهاء طلخا محمد إسكندر عبد النبي موسى

33. الهدى طلخا أيمن عبد الرسول صباح

34. السالم طلخا محمد محمود البطراوي

35. عمرو بن العاص طلخا أحمد مصطفى عباده محمد

36. الكبير الأورمان محمد عبد الرحيم إبراهيم

37. الكبير المنيل محمد محي إبراهيم البادي

38. القبلي كفر دميرة القديم الشربيني رمضان الشربيني

39. أولاد صقر كفور العرب محمد عبد الرازق الورداني

40 .المسيد دميرة وائل فتحي علي إسماعيل

41. الكبير منشاة ناصر عبد الحكيم محمد شعيب محمد

42. الكبير ميت زنقر محمد عوض بدر إبراهيم

43. العمري كفر دميرة الجديد عبد الستار أحمد محمد أحمد

44. الكبير ميت نابت عبد هلال عبد هلال عبد الغني زايد

45. الغربي جوجر محمد البيومي محمد البيومي

46. المدينة المنورة ميت الكرماء سراج الدين محمد شمس الدين

47. الكبير منشاة البدوي عبد هللا عبد الكريم علي

48. المجمع كفر الخوازم أحمد محمد المتولي

49. الجمعية كفر العرب محمد عبد الحكيم

50. الكبير ميت عنتر مسعد إبراهيم المتولي

51. الكبير الروضة محمود محمد محمود

52. الكبير شرنقاش السيد مصطفى السيد

53. الكبير كفر الطويلة أحمد فخري محمد عبد الدايم

54. نور الطويلة طلخا أحمد محمد رمزي

55. زين الدين الكبير كتامة عادل أحمد السيد

56. أبو رسلان ديسط محمد طلعت المتولي

57. الغربي بطرة حامد عبد هللا حامد مصطفي

58. العمري بساط حماده محمد أحمد جبل

59. الجديد كفر بساط إبراهيم صالح محمد البيومي

أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في إدارة أوقاف غرب نبروه واسم الإمام والخطيب المشرف علي الاعتكاف هي:

60. عبيد نبروه السيد إبراهيم

61. مجاهد نبروه رضا عزت السيد

62. أولاد شادي بهوت سالم محمود عبد العزيز

63. حمزة بن عبد المطلب بهوت نبروه رضا مجدي محمد

64. أولاد كنانة كفر بهوت محسن محمود

65. الأوقاف طبنوها محمد يحي

66. العمري الطيبه جمال الدين الصباحي

67. النور الدروتين محمد فتحي محمد

68. القصبي نشا رضا عبد اللطيف

69. السلام تيره حجاج الششتاوي

70. حجاج تيره عبد الحميد رخا

71. الإسكندراني طنيخ شكري عبد العظيم

72. توكل كفر الحصه محمد حامد

73. المرسى كفر الجنينة نبروه جمال السيد

74. المجمع كفر الجنينة نبروه محمود السيد

75. القديم أبستو رفعت محمد الدمرداش

76. الجديد أبستو عبد العزيز محمد عبد الرحمن

77. الإخلاص درين نبروه محمد عبد الناصر علي سليمان

78 .الدريني درين نبروه أحمد عبد الحليم إسماعيل

79. الرملة درين نبروه محمد السعيد محمد حسين

80. الكبير بانوب نبروه عبد الستار سيد السباعي

81. الرحمة بانوب نبروه أحمد عامر سعد متولي

82. الأوقاف ميت عباد محمد السعيد أبو النجاء

83. آل منصور ميت عباد مسعد ناجي عبد الكريم

84 .الدكروري كفر الدكروري هشام عطاالله

85. الإيمان كفر الدكروري عبد العزيز محمد عبد العزيز

86. الرحمن أفنيش بومدين فيروز عبد اللطيف

87. الرحمة الشيخ سليم نبروه طه أبو بكر عبد المعطي

88. المجمع كفر البحر نبروه محمد فؤاد

89. الدمياطي نبروه حسين أحمد عبد هلال

أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في إدارة أوقاف بلقاس واسم الإمام والخطيب المشرف على الاعتكاف هي:

90. الإدارة الزراعية أبو رجيله وائل الحسيني محمد الحسيني

91. أبو هلالي أبو رجيله بلقاس حسن السيد عبد المقصود

92. المنعم هجرس أحمد عبد الغفار أحمد

93. عمر بن الخطاب شارع فلسطين إبراهيم رجب رمضان

94. عمر بن عبد العزيز الحمراء إيهاب محمد مصطفي

95. التوحيد مقبل محمد محمد إسماعيل

96. النصر وابور النور محمد أحمد خالد

97. الزهراء خلف المستشفى إبراهيم محمد محمود

98. رياض الصالحين الستاموني غالي محمد علي سيد أحمد

99. نداء الإسلام 38 الدرافيل صالح محمد أحمد أغا

100. الكبير 49 الدرافيل حماده إبراهيم منصور عبد الرحمن

أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف فى إدارة أوقاف شربين 2023 والخطيب المشرف علي الاعتكاف هي:

101. الخطيب شربين حماده محمد عبد الفتاح الحسيني

102. السالب شربين السعيد محمود مصباح العدوى

103. الحاجة عزيزة شربين محمد الحسيني توفيق

104. الملك الحق شربين محمد الشربيني

105. الأنصار شربين حاتم أحمد محمد العراقي

106. أبو الحسن الشاذلي شربين محمد عادل محمد علي عبد ربه

107. الهادي شربين فريد يسرى محمد عبد الوهاب

108. المجمع الإسلامي شربين محمود إبراهيم الدسوقي

109. الرحمة شربين أحمد محمد أحمد

110. المنعم شربين وفيق إبراهيم مكية

111. قباء شربين محمد مصطفى أحمد

112. نور الإسلام شربين مجدي ربيع الحسيني

113. قطر دنجواى محمود عبد الحميد عبد الوهاب

114. نور الإسلام محلة إنجاق خالد عبد هللا الحسيني

115. فجر الإسلام شربين حسن حسن صالح النجار

116. الهادي شربين فريد يسرى محمد عبد الوهاب

117. الكبير اللوزي شربين أحمد عبد هلال مسعد

118. الكبير سواقي العرب عبد الغنى عيد عبد الغنى

119. الشهداء كفر الدبوسي محمد سيد أحمد هلال

120. العمدة كفر الحطبة محمود رأفت رمضان

121. كسيبة دنجواي عاصم كمال محمد عبده

122. الكبير محله إنجاق ياسر السيد عبد الغنى

123. الطلبة محله إنجاق وليد السيد عبد المعطى

124. علي عودة الحاج شربيني هاني البسيونى

125. المنشية شربين محمود عاطف السيد

126. الكبير/ مقري الحصص إسماعيل السيد

127. المعهد الديني بساط شربين الدسوقي السعيد محمد زايد

128. المنشية بساط شربين حسام زين الدين المغربي

129. البلتاجي أم الرزق شربين عصام محمد رزق فودة

130. أبو الفتوح الضهرية شربين فضل محمد محمد

131. الكبير كفر الأطرش شربين محمد السيد

أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف فى إدارة أوقاف المطرية 2023 والخطيب المشرف علي الاعتكاف هي:

132. العقبيين المطرية محسن بديع السيد الصياد

133. القماش المطرية محمد إبراهيم الدسوقي الحسانين

أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف فى إدارة أوقاف المنزلة 2023 والخطيب المشرف علي الاعتكاف هي:

134. الكبير المنزلة علي علي علي الحنفى

135 .شلباية المنزلة عبده أبو النور رمضان

136. الإعجام السيد علي عنبر محمد حمودة

137. الكبير النسايمة محمود الحسيني

138. الكبير البصراط السيد محمد محمد

139. الكبير الفروسات توفيق عبد العال محمد

140. الكبير الأحمدية أحمد أحمد محمد

141 . الكبير العزيزة السيد عبد الوهاب

142. الكبير العامرة أحمد المهدى عبد القادر

143. المتقين أبو الأخضر سعد أحمد عبد الغنى

144. الكبير الستايتة عبده الغفار إبراهيم عبده

145. الكبير أوالد نور المنزلة فتح هللا يونس حسن

146. الكبير أوالد حانا المنزلة جمال عبد الرحمن عمر

147. الكبير الرودة المنزلة محمد لطفي

أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف فى إدارة أوقاف الجمالية 2023 والخطيب المشرف علي الاعتكاف هي:

148. الكبير الجمالية مصطفى مصطفى أبو المجد

149. الإيمان الجمالية محمود محمد أحمد سليمان

150. قشطة الجمالية محمد علي المتولي

151. فودة القديم عزبة فودة محمد منصور

152. مصطفى الوصيف ميت مرجا سلسيل حمدينو محمد محمد

153. الرفاعي الرفاعية طارق السعيد أحمد

154. الحسيني نور الدين الجمالية محمود رفعت الزهدي

155. الكبير عزبة عبده الجمالية ممدوح علي علي

156. خاطر عزب الجمالية السيد أحمد أحمد

157. بركات الجمالية جمال توفيق محمد مرعى

158. الخلفاء الراشدين الجمالية جمال محمد السيد عطا

159 .العطيوي الجمالية أنور الحسيني عبد السالم

160. عبد اللطيف الجمالية عبد القادر مجاهد محمد

161. الكبير المأمورية الجمالية أحمد صابر علي شلبى

162. الكبير ميت مرجا سلسيل الجمالية مسعد محمد جمال الدين

أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف فى إدارة أوقاف محلة دمنة 2023 والخطيب المشرف علي الاعتكاف هي:

163. السلام سرسو الدنابيق محلة دمنة محمود شوقى

164. المساكن بدواي محلة دمنة هاني محمد زكى

165. آل درويش البرامون محلة دمنة محمد عبد الرازق عبد الخالق

166. الكبير منشأة السلام أحمد محمد أحمد

167. الرحمة سرسو الغربية عبد الرحمن عمارة

168. الكبير بدواي الجديد إسلام المغاوري محمود

169. النصر منشأة السلام محمود محمد جمعه

170. الرحمة ميت مزاح محمود أحمد السيد

171. العمري محلة دمنة سعد محمد

172. الكبير ميت مزاح مجدي عبد الغنى

173. الكبير منية بدواي محمد عبد الهادي

174. النور الريدانية سامح السيد حسين

175. التقوى البرامون محمد فكرى يحيى

176. رياض الصالحين بدواي عبد الحافظ السيد

177 .بامبة الألفي بدواي أحمد رضا عبد الحميد

178. عبد المجيد الشهاوى شها محلة دمنة أحمد حسن

179. نور الإسلام النزهة محلة دمنة محمد عبد المجيد

180. الحصين الخيارية محلة دمنة السعيد بدير

181. النور شها محلة دمنة السعيد محمد الربعي

أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف فى إدارة أوقاف أجا 2023 والخطيب المشرف علي الاعتكاف هي:

182. مرجان البهو فريك علي عبد الحليم محمد

183. عباد الرحمن السبخا أشرف علي عباس

184. البحري شبرا البهو محمد محمد العدوى عبده

185. الكبير قرموط البهو أجا محمد حامد

186. المؤسسة الغراقة خالد لطفي محمد حبيب

187. التوحيد شنشا إبراهيم عبد العظيم إبراهيم

188. أبو بكر الصديق ميت فضالة أحمد مصطفى

189. العوضي الإنشاصية محمد شحاته

190. فاطمة البسيوني اخطاب طاهر إبراهيم محمد

191. الكبير جلموه السعيد بكر علي

192. الصفا والمروة ميت أبو الحسين أنور حسن

193. أبو بكر الصديق ميت أبو الحسين أحمد الشحات

194. المتولي ميت مسعود هاني عبد الخالق المتولي

195. عبد الرحيم البحراوي ميت مسعود حسن عبد الرحيم

196. آل سليمان ميت معاند طه أحمد إبراهيم

197. أولاد طه برج نور الحمص خالد سعد

198. الرحمة برج نور الحمص اسعد عبد المحسن عبد الحميد

199. الكبير بقطارس حليم محمد حسن

200. البحري الكبير ديرب بقطارس ياسر محمد محمود إبراهيم

201. الكبير سنجيد محمد عبد العظيم مصطفى

202. الكبير شنفاس علي مصطفى مصطفى أحمد

203. الكبير كفر ديرب بقطارس أحمد علي طلبه

204. الكبير منشاة الإخوة عبد المقصود أحمد عبد المقصود

205. الكبير البساتين مصطفى أحمد عبد الوهاب

206. التقوى السلامية كريم عبد الرؤوف مصطفى

207. الرحمة المندرة عبد الهادي السيد البسيوني

208. الرفاعي شبراويش أوقاف أجا منير عبد هللا السيد

209. الكبير شيوه الشرقية أحمد شوقي أحمد أبو الوفا

210. الهدى النبوي كفر المندرة إيهاب أحمد إبراهيم

211. النور ميت أبو الحارث نصر الحسيني مصطفى

212 .الجنادوة صهرجت الصغرى محمدي إبراهيم إبراهيم

213. سالم البيه صهرجت الصغرى العيسوي محمد العيسوي

214. الكبير فيشا بنا حسني زكى أحمد

215. الخطيب طنامل الشرقي أبو الخير محمد علي

216. الرحمة الإنارية طنامل الشرقي حمدي عبد الحليم

217. الغربي الدير ناصر محفوظ محمد أحمد

218 .العوايضة الشرقي سماحة طارق صالح علي

219. النصر الشرقي شنيسة ماجد محمد زكى

220. طلحة بن عبيد هلال عزبة الشبراوى محمد علي السيد

221. الكبير كفر الشراقوة منصور إسماعيل إسماعيل

222. الكبير كفر النجباء وجدي مهدى عبد الرحمن

223. النصر الغربي كفر عوض أوقاف أجا محمود خالد محمد

224. الكبير منشاة عبد النبي أوقاف أجا حمدي جمعه محمد

225 .البيلوق الكبير البيلوق يوسف إسماعيل

226. السلام اللاوندي منصور محمد عبد العظيم

227 .النوايرة أجا عبد الرحمن محمد عبد المطلب

228. عمر عدلي أجا إبراهيم رمضان الشافعي

229. الجديد أبو عمر الديرس أحمد السيد أبو اليزيد

230. المتولي جراح الدسوقي محمد أحمد محمد

231 .النجيلة منية سمنود ياسر البلتاجي بدوي

232. المتولي منية سمنود السيد أحمد موسى

233. الكبير أبو داود العنب الشبراوي أبو الفتوح السيد

234. الكبير دروة حامد محمد حامد

235. عباد الرحمن دروه مصطفى عبده أحمد

236. الكبير عزبة أبو داود ناصر مصطفى الشافعي

237. الكبير عزبة أبو عجيزة أحمد نجاح أحمد

238. الإيمان عزبة مشرفي مجدي محمد أحمد

239. عبد الحميد قزامل ميت العامل أحمد مصطفى أحمد

240. حارة سالمة معاني ميت العامل حمدي أحمد طلبه

241. عبد العال الأشقر ميت العامل محمد أحمد

242. السلام الكرامة إبراهيم محمد عبد المنعم

243. الراعي الكبير ميت إشنا أحمد عطية

244. أبو بكر الصديق ميت دمسيس أوقاف أجا فكرى عبد المنعم

245. الكبير سنبخت أوقاف أجا صالح عبد هلال أحمد

246. محمد السعيد سراج نوسا البحر أوقاف أجا مصطفى السيد

247. الكبير عزب العرب أوقاف أجا صفوان مشرى محمد

248. أبو الليف نوسا الغيط أوقاف أجا محمد هلال إبراهيم

أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف فى إدارة أوقاف السنبلاوين 2023

249. العمري

250 .البكايره

251. المدينة المنورة

252. قباء

253. الحفناوي فوده كفر طنبول القديم

254. ابن عنان برهمتوش

255. الأمير علي البلامون

256. الفرقان

257. عبد المنعم رياض ميت غريطه

258. النور

259. البحري ميت غراب

260. الكبير طوخ

261. النور شبرا هور

262. الكبير برج النور

263. الأميرة نوب طريف

أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف فى إدارة أوقاف ميت غمر 2023

264. الشعراوي ميت غمر

265. التقوى ميت غمر

266. فاطمة الزهراء ميت غمر

267. السلام المرور

268. الكبير كفر الوزير

269. الرحمة تفهنا الأشراف

270. الرحمة ميت القرشي

271. فاطمة الزهراء ميت الفرماوي

272. أبو وردة كفر المقدام

273. بدر دقادوس

274. الوكيل سنتماي

275 .العوايضة سنتماي

276. الفتح الإسلامي دنديط

277. الزهراء دنديط

278. الكبير البوها

279. الأربعين سمبو مقام

280. المغربي أتميدة

281. الحديدي الحاكمية

282. الكبير المحمد يه

283 .السوابعة ميت يعيش

284. أبو نعامه كفر الشيخ هلال

285. القبلي هال ميت غمر

286. العمري القيطون

287. ابن عنان ميت أبو خالد

288. حسب النبي المعصرة

289. الوسطاني ميت ناجي

290. نصر الدين صهرجت

291. ابن عنان جصفا

292. الكبير الدبونية

293. السلام الرحمانية

294. الكبير كفر حجازي

295. الكبير عزبة عفيفي

296. التوحيد كفر بدرة

297 .التيجانية كفر نعمان

298. آل شعبان سنفا

299. الرحمة دماص

300. القدس بهيدة

301. السلام كفر بهيدة

302. الفوزان ميت محسن

303. الكبير بشال

304. الشيخ عبد الحميد أبو نبهان

305. الرحمة كفر سرنجا

306. الكبير ميت العز

307. الخلفاء الراشدين كفر ميت العز

308. الفقي سرنجا

أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف فى إدارة أوقاف دكرنس 2023 هي:

309 .الجبارنة دكرنس

310. الرحمة دكرنس

311. الكبير ميت مجاهد

312. الكبير ميت شرف

313. الكبير ميت رومي

314. الشرقي اشمون

315. السلام ميت طريف

316. مجد الإسلام القباب الصغرى

317 .العدالنة ميت النحال

318. عبده البشير كفر أبو ناصر

319. الكبير القليوبية

320. الرحمن الصايغ

321. الغربي كفر عبد المؤمن

322. الكبير حمادة دكرنس

323. رضوان العدل الجزيرة

324. فاطمة الزهراء ديمشلت

325. الأزهر نجير دكرنس

326. النور العزازنة

327. الكبير كفر الزهايرة

328. الكبير دموه

329. الكبير منشأة عبد الرحمن

330. الكبير ميت النحال

331. الرحمة المحمودية

أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف فى إدارة أوقاف منية النصر 2023 هي:

332. الرحمة البجلات

333. الوصيف كفر الكردي

334 .السخالتي البجلات

335. المصطفي

336. الكبير الحميدية

337. عبد الرحمن بن عوف الرياض منية النصر

338. مشيل الكردي

339. الزهراء برمبال القديمة

340. التقوى الكردي

341. الكبير الخضيري/برمبال القديمة

342 .الشماشرجي ميت تمامة

343. عثمان بن عفان الدراكسة

344 .الهرمودي غنيم شطا /كفر الكردي

345. أبيده ميت الخولي

346. محمد سعيد العضيلي كفر الكردي

347. سرور كفر الكردي

348. جعفر برمبال الجديدة

349. سماحه كفر الكردي

350. الأشراف الدراكسة

351. نصر الدين كفر الكردي

352. الكبير منية النصر

353. الفتح الكبير النزل

354. الشيخ حسن سلامة كفر الكردي

355 .الجبايهة كفر الكردي

356. الشيخة عائشة الكردي

357. أبو مقبل النزل

358. السيدة زينب الكردي

359. التقوى كفر الكردي

360. مبيض الجنينة

361. العدل البجلات

362. الفتح الجنينة

363. درويش منشأة عاصم

364. الكبير كفر قنيش

365. الوصيف ميت حديد

366. الرحمة منشأة الجمال

367. أبو بكر الصديق الدراكسة

368. أبو عيسى منية النصر

369. الحوالي منية النصر

370. الكبير ميت تمامة

371. النصر النزل

372. العاشر من رمضان الجنينة

373 .الترانسة كفر الكردي

374. الرحمة كفر قنيش

375. مبارك الدراكسة

376. تنمية المجتمع البجلات

377. الإيمان النزل

378. التوبة الكردي

379. عمر بن الخطاب ميت طاهر

380. الكبير كفر علام

381. الرحمن النزل

382. الكبير الدراكسة

383. السعيد عبد الباري ميت طاهر

384. الكبير الجمال

385. فاضل منشأة عاصم

386. الأشراف ميت الخولى

387. الأربعين منية النصر

388. الكبير منشأة عاصم

389. الهجرة الدراكسة

390. العجمي منية النصر

391. سيدي غازي كفر الكردي

392. الحاج حاتم موسى البجلات

393. الرحمة الحميدية

394. عماد منشأة الجمال

395. يوسف عنتر ميت تمامة

396. عثمان بن عفان برمبال الجديدة

397. الإخلاص كفر الكردي

398 .السطوحي برمبال القديمة

399. الكبير الرافعي - كفر الكردي

400. الكبير الميزانية

401. أبو علوان ميت طاهر

402. الفتح الكردي

403. أبى جبهة الكردي

404. عمر بن الخطاب الدراكسة

405 .الصوابر برمبال القديمة

406. الكبير كفر الكردي

407. التوايمه كفر الكردي

408. شاكر الكبير منشأة الجمال

409. البحر ميت الخولى مؤمن

410. الأربعين ميت طاهر

411. أبو الحرير منية النصر

412. أبو السيد ميت تمامه

413. الرحمة الرياض

414. مسجد الحمد منشأة الجمال

415. الكبير غنيم شطا

أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف فى إدارة أوقاف تمي الأمديد 2023 هي:

416. المجمع الإسلامي تمي الأمديد

417. الفقهاء تمي الأمديد

418. عبد هلال بن سالم كفر الأمير

419. حسين منصور البيضاء

420. الرحمة بطاش

421. الكبير أبو داوود

422. الكبير الخمسة

423. السلام صدقا

424. الكبير الصفا

أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف فى إدارة أوقاف ميت سلسيل 2023 هي:

425. الكبير ميت سلسيل

426. المحطة ميت سلسيل

427 .المسيد ميت سلسيل

428. سيدي مجاهد

429. الكبير الكفر الجديد

430. الكبير الاتحاد

431. الكبير الجوابر

432. الكبير القرمة

433. الكبير الجعافرة

434. الكبير الربعمائة

435. الرحمة الشعيرة

436. الزراعية المقاطعة

437. الكبير الحجايزة

438. الكبير الرمزية المقاطعة

439. الرحمة غزالة المقاطعة

440. الكبير كفر سعد المقاطعة

أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف فى إدارة أوقاف بني عبيد 2023 هي:

441 .الشوادي بنى عبيد

442. عباد الرحمن بنى عبيد

443. الكبير ميت عدلان

444. الكبير ميت سويد

445. الخضر ديرب

446. الكبير أبو المعاطي

447. الكبير الصالحات

448. الكبير كفر الصالحات

449. الكبير ميت فارس