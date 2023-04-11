«تعليم الجيزة»: تدريب المعلمين الجدد المتخلفين عن «التأهيل التربوي» 13 أبريل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنَّه تمّ تحديد تدريب المعلمين المتخلفين عن حضور تدريب التأهيل التربوي للمعلمين الجدد خلال الفترة من 13 وحتى 19 أبريل 2023.

تدريب المعلمين المتخلفين عن حضور التأهيل التربوي

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، أنَّه بناءً على تعليمات رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين فقد تقرر تدريب المعلمين المتخلفين عن حضور تدريب التأهيل التربوي للمعلمين الجدد خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 13 أبريل وحتي يوم الأربعاء 19 أبريل 2023 وذلك في تمام الساعة 9 صباحاً بمركز التنمية المهنية بالدقي أمام مسجد أسد بن فرات من شارع التحرير وذلك لمرحلة معلم فصل ورياض أطفال.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلى أنَّه على من تخلف عن الحضور أو لم يحضر اليوم الأخير الالتزام بالحضور في المواعيد المقررة علمًا بأن يوم الإثنين 17 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم.