الحاجة صيصة أبو دوح.. صعيدية تنكرت 25 سنة في زي الرجال وجسدت روجينا دورها

بصوت خشن، وملامح رجولية، وعمامة بيضاء و«شال» على كتفها، تنكرت سيدة أقصرية تدعى صيصة أبو دوح، في زي الرجال لأكثر من 25 عاما، بعد وفاة زوجها، لتتفرغ لتربية ابنتها الوحيدة، في مجتمع يرفض عمل النساء، لكنها تحدت العادات والتقاليد وعملت في الزراعة ومهن شاقة مختلفة.

وبسبب الانتقادات التي تعرضت لها، ارتدت جلبابا صعيديا وحلقت شعر رأسها تماما، ولبست فوقها عمامة بيضاء، لكن ملامحها الجادة وخشونة حياتها وسمار بشرتها الطبيعي ونحافتها جعل الناس تنخدع فيها ويظنون أنها رجل حقيقي.

الرئيس السيسي يكرم السيدة صيصة

انتشرت قصة السيدة في وسائل الإعلام، حتى استدعت اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بها، لدرجة أنه كرمها وأهداها شهادة تقدير في حفل الأم المثالية عام 2015.

تجسيد قصة الحاجة صيصة في مسلسل رمضاني

وألهمت قصتها صناع الدراما، فجرى تجسيدها في مسلسل يذاع في شهر رمضان الكريم الحالي، إذ أدت الفنانة روجينا في مسلسل «ستهم» دور السيدة صيصا.

وبعد إذاعة الحلقات الأولى من المسلسل، عادت قصة الحاجة صيصة تنتشر من جديد، إذ أكد الأهالي في الأقصر أن صوت الفنانة روجينا وملامحها الأنثوية وبشرتها السمراء المصطنعة، قاربت من هيئة وشكل صيصة لكن ليس تماما، بحسب ما قال عبدالرحمن العمروني، أحد جيرانها بقرية البغدادي شرق الأقصر، ووافقه القول جارها أحمد فخري.