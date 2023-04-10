خالد الصاوي لـ«أنا والقناع»: «كنت بقبض ألف جنيه ودلوقتي أجري في الفيلم مليون ونص»

قال الفنان خالد الصاوي، إنه استصدر أول بطاقة ضريبية كممثل في عام 1989م، أي منذ 34 سنة، موضحًا: «قبل آخر 10 سنوات كنت أحلم أن أصل إلى النجومية، في أيام كنت بقبض فيها 1000 جنيه، ومكنتش حابب آخد حاجة من أهلي، وكنت بدفع 900 جنيه في إيجار جديد لشقة على النيل، وبالـ100 جنيه الباقية كنت بجيب بيض وبولوبيف وبنزين وسجائر لآخر الشهر، عشت كده سنين، ده غير إني كنت بدفع ضرايبي».

1.5 مليون جنيه

وأضاف الصاوي، في حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج «أنا والقناع»، على قناة «الحياة»: «دلوقتي أجري في الفيلم 1.5 مليون جنيه، وده بشكل رسمي، لكن مش دايما باخدهم، فيه مرة منتج مدفعش المبلغ بالكامل فأخد على دماغه بالقانون، اتحبس ودفع الفلوس والتعويض».

أنا والقناع

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.