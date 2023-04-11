أماكن استخراج كعب العمل بالفيوم 2023 والأوراق المطلوبة ورسوم استخراجه

أماكن استخراج كعب العمل بالفيوم 2023 والأوراق المطلوبة والرسوم، أسئلة متعددة يطرحها أبناء محافظة الفيوم، خاصةً أنّ كعب العمل يُعد أحد الأوراق الرسمية التي يحتاجها أي شخص للتعيين في أي وظيفة سواء كانت حكومية أو في القطاع الخاص، ويتم استخراجه من مكتب العمل الذي يتبع له محل سكن طالب الحصول عليه.

وتستعرض الوطن أماكن استخراج كعب العمل بالفيوم 2023 والأوراق المطلوبة والرسوم اللازمة لاستخراجه، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان تيسيرًا على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

أماكن استخراج كعب العمل بالفيوم 2023

ويبلغ عدد أماكن استخراج كعب العمل بالفيوم 2023 نحو 10 مكاتب في المدينة والمراكز لاستخراج كعب العمل 2023 تسهيلًا على أهالي المحافظة الراغبين في البحث عن وظائف في هذه المكاتب، أو استخراج كعب العمل لإنهاء إجراءات التوظيف.

كعب العمل بيطلع منين؟

وفيما يخص أسئلة أهالي محافظة الفيوم حول كعب العمل بيطلع منين؟ فإنّها تأتي في المناطق الآتية:

مكتب العمل مدينة الفيوم خلف حي جنوب بمنطقة الشيخ حسن.

مكتب العمل مدينة الفيوم 2 بمساكن البنك بكيمان فارس.

مكتب العمل مدينة الفيوم 3 مجمع المصالح.

مكتب العمل للسلامة والصحة المهنية بمدينة الفيوم بالشيخ حسن.

مكتب عمل إدارة تراخيص الأجانب بمجمع المصالح.

مكتب العمل بمركز إطسا بمجمع المصالح.

مكتب العمل بمركز طامية بالمساكن الاقتصادية.

مكتب العمل بمركز سنورس بمجمع المصالح.

مكتب العمل بمركز أبشواي بالمساكن الاقتصادية.

مكتب العمل بمركز يوسف الصديق بمساكن شباب الخريجين.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل 2023

وفيما يخص سؤال ما هي الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل والذي يطرحه الآلاف من أهالي محافظة الفيوم فإنّها تتلخص في الآتي:

شهادة ميلاد كومبيوتر حديثة

الموقف من التجنيد للذكور.

ملء الاستمارة.

الرقم التأميني.

الرقم القومي.

صورة المؤهل الداراسي.

شهادة الخبرة إن وجدت.

هل يمكن استخراج كعب العمل في نفس اليوم

ويطرح الآلاف من المواطنين أسئلة متكررة حول هل يمكن استخراج كعب العمل في نفس اليوم فضلًا عن كم تكلفة كعب العمل أو رسوم استخراج كعب العمل وهو ما أجابت عنه القوى العاملة في بيان سابق أنّ كعب العمل يتم استلامه في نفس اليوم، كما أنّه بالمجان ولا يتم دفع أي رسوم لاستخراجه.

هل يمكن استخراج كعب العمل من أي مكتب عمل

وبينما يتسائل العشرات عن هل يمكن استخراج كعب العمل من أي مكتب عمل توضح القوى العاملة أنّ استخراج كعب العمل يتم من المكتب التابع له محل ساكن الراغب في الحصول عليه ولا يتاح استخراجه من أي مكتب عمل آخر، عدا المخصص للمغتربين في القاهرة.

هل يمكن استخراج كعب العمل الكترونيا

وتكشف القوى العاملة عن إجابة سؤال هل يمكن استخراج كعب العمل الكترونيا فإنّها أتاحت استخراج كعب العمل الكترونيا من خلال الصفحة الرسمية للقوى العاملة من خلال الضغط هنـــــــــا.

ويتم إتباع الخطوات اللازمة على الموقع للتسجيل والحصول على كعب العمل الكترونيا.