صلاة العيد الساعة كام في الإسماعيلية؟.. المساجد تستعد لاستقبال روادها

تشهد محافظة الإسماعيلية خلال الفترة الحالية رفع حالة الطوارئ في مديرية الأوقاف، استعداداً للأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك واستقبال عيد الفطر وتجهيز المساجد والساحات.

ومع اقتراب انتهاء شهر رمضان يتسائل المواطنون عن صلاة العيد الساعة كام 2023 في الإسماعيلية بالتزامن مع اختلاف المواقيت من محافظة لأخرى.

صلاة العيد الساعة كام 2023 في الإسماعيلية؟

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإنه من المتوقع أن يكون موعد صلاة العيد في الإسماعيلية الجمعة 20 أبريل، في تمام الساعة 5:44 دقيقة صباحاً.

وقال الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف في الإسماعيلية، أن الوزارة حددت عددا من المعايير لحضور صلاة العيد، أبرزها الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي مع تأكد كل إمام مسجد من اتمام أعمال الفطر بتعقيم وتطهير كافة المساجد في الإسماعيلية قبل عيد الفطر المبارك.

طوارئ في أوقاف الإسماعيلية

وتسعد مديرية أوقاف الإسماعيلية لصلاة عيد الفطر المبارك بتجهيز أئمة لكافة المساجد والساحات، مشيرا إلى أن خطبة العيد ستكون في حدود 10 دقائق فيما وجه وكيل وزارة الأوقاف في الاسماعيلية برفع حالة الطوارئ في كافة المساجد استعداد لصلاة عيد الفطر.

ورُفعت حالة الطوارئ قبل أيام من موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الإسماعيلية، لتجهيز الساحات والمساجد المختلفة في كافة الاحياء والمراكز والمدن