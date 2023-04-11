موعد إعادة مسلسل كشف مستعجل على قناة دي إم سي

أعلنت قناة دي إم سي، موعد إعادة عرض مسلسل كشف مستعجل، في عدة أوقات، لمن لم يتسنى له حضور العرض الأولى من الحلقة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساء.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 5

وتعرض شاشة دي إم سي وقناة الحياة أيضا، مسلسل كشف مستعجل الحلقة 5 اليوم، وسط ترقب من متابعي المسلسل ماذا سيحدث خلال الحلقات المقبلة، بعدما شهدت الحلقات السابقة العديد من الأحداث، بين مطاردات يوسف الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى خاطر، للدكتور سهام الذي يجسد شخصيته الفنان محمد عبدالرحمن.

واستطاع يوسف، التقرب من عليا شقيقة الدكتور سهام والتقدم لخطبتها، ليكون قريبا من سهام ويمثل ضغطا عليه يواصل تهديداته.

موعد إعادة مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل يعرض على قناة DMC، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- مسلسل كشف مستعجل يعاد على DMC دراما في تمام الساعة 8.30 صباحا.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل يوميا على الحياة

- مسلسل كشف مستعجل يعرض على قناة الحياة، في تمام الساعة 9:30 مساء.

- مسلسل كشف مستعجل، يعاد عرضه على قناة الحياة مسلسلات.

كما يعرض على شاشة الحياة أيضا في تمام الساعة 4.30 صباحًا، و في تمام الساعة 1.30 ظهرًا.

تردد قنوات DMC لمشاهدة مسلسل كشف مستعجل

يتم عرض مسلسل كشف مستعجل يوميًا عبر قنوات DMC، الساعة 11.30 مساءً.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.

تردد قنوات الحياة لمشاهدة مسلسل كشف مستعجل

يعرض مسلسل كشف مستعجل يوميًا عبر شبكة قنوت الحياة، في تمام الساعة 9.30 مساءً.

- التردد 12207.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.