الدكتور سهام يحرر محضرا ضد يوسف في الحلقة الـ3 من مسلسل كشف مستجل

بعد التهديدات التى تعرض لها الدكتور سهام من خلال مريضه يوسف، يلجأ الدكتور سهام إلى الشرطة لحمايتة وأسرته من تهديات يوسف، حيث حرر محضرت ضده، كشف فيه عن تهديدات يوسف بقتله وأفراد أسرته، وذلك بعد كشف الأخير الكثير من الأحداث المتعلقة بحياته وجرائمه في إحدى جلسات العلاج النفسي أمام الدكتور سهام، ومن هنا تتسارع أحداث مسلسل كشف مستعجل، الذى يعرض 4 مرات يوميا من خلال شبكتي دي إم سي والحياة، وذلك من خلال 4 توقيتات مختلفة.

مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل، تأليف إيهاب بليبل ومن إخراج شادي الرملي، إنتاج المنتج كريم أبو ذكري، وتدور أحداثه فى 15 حلقة، ويشارك في بطولتة محمد عبدالرحمن وهنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، ومصطفى خاطر، وأشرف عبدالغفور، وليلى عز العرب.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل يوميا على dmc

- مسلسل كشف مستعجل يعرض على قناة دي إم سي، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- مسلسل كشف مستعجل يعاد على دي إم سي دراما في تمام الساعة 8.30 صباحا.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل يوميا على الحياة

- مسلسل كشف مستعجل يعرض على قناة الحياة، في تمام الساعة 9:30 مساء.

- مسلسل كشف مستعجل، يعاد عرضه على قناة الحياة مسلسلات، في تمام الساعة 4.30 صباحا، و1.30 ظهرا.