موعد عرض مسلسل كشف مستعجل على قناة DMC اليوم

ينتظر الجمهور ومتابعي العمل الدرامي، موعد عرض مسلسل كشف مستعجل على قناة DMC، بعدما شهدت الحلقات السابقة العديد من الأحداث، بين مطاردات يوسف الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى خاطر للدكتور سهام الذي يجسد شخصيته الفنان محمد عبدالرحمن.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 5

واستطاع يوسف مصطفى خاطر، بذكائه خلال الحلقة الرابعة من مسلسل كشف مستعجل، التقرب من عليات شقيقة الدكتور سهام والتقدم لخطبتها ونجح في الحصول على إعجاب وحب أسرتها.

ويعاني سهام، من صراع نفسي لكشف حقيقة يوسف الإجرامية أمام جميع أفراد أسرته فهو يخشي من انتقام يوسف وتهديداته التي وجهها له في حال كشف سره.

مسلسل كشف مستعجل

توتر الدكتور سهام، جعله يعيش في حالة ارتباك واضحة أثرت على علاقته بزوجته، التي بدأت تشك أنّه على علاقة بامرأة أخرى،.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل يعرض على قناة DMC، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- مسلسل كشف مستعجل يعاد على DMC دراما في تمام الساعة 8.30 صباحا.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل يوميا على الحياة

- مسلسل كشف مستعجل يعرض على قناة الحياة، في تمام الساعة 9:30 مساء.

- مسلسل كشف مستعجل، يعاد عرضه على قناة الحياة مسلسلات.

كما يعرض على شاشة الحياة أيضا في تمام الساعة 4.30 صباحًا، و في تمام الساعة 1.30 ظهرًا.

تردد قنوات DMC لمشاهدة مسلسل كشف مستعجل

عرض كشف مستعجل يوميًا عبر قنوات DMC، الساعة 11.30 مساءً.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.

تردد قنوات الحياة لمشاهدة مسلسل كشف مستعجل

يعرض مسلسل كشف مستعجل يوميًا عبر شبكة قنوت الحياة، في تمام الساعة 9.30 مساءً.

- التردد 12207.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.