مسلسل كشف مستعجل الحلقة 5.. هل يتوقف يوسف عن تهديد الدكتور سهام؟

ساعات قليلة ويُعرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة 5، والذي شهد إقبالا ومتابعة فئة عريضة من الجمهور الذي يميل إلى الأعمال الكوميدية، المليئة بالأحداث والأكشن.

وشهدت الحلقات السابقة العديد من الأحداث، أبرزها تهديدات يوسف الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى خاطر للدكتور سهام الذي يجسد شخصيته الفنان محمد عبدالرحمن بقتله هو وعائلته في حال كشفه لأسراره وجرائمه.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 5

واستطاع مصطفى خاطر الذي يجسد شخصية يوسف، التقرب من عليا شقيقة الدكتور سهام والتقدم لخطبتها ليحاصر الأخير من كل اتجاه ويمثل ضغطا عليه، ما جعله متوترا ويعيش في حالة ارتباك واضحة أثرت على علاقته بزوجته.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل يعرض على قناة DMC، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- مسلسل كشف مستعجل يعاد على DMC دراما في تمام الساعة 8.30 صباحا.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل يوميا على الحياة

- مسلسل كشف مستعجل يعرض على قناة الحياة، في تمام الساعة 9:30 مساء.

- مسلسل كشف مستعجل، يعاد عرضه على قناة الحياة مسلسلات.

كما يعرض على شاشة الحياة أيضا في تمام الساعة 4.30 صباحًا، و في تمام الساعة 1.30 ظهرًا.

تردد قنوات DMC لمشاهدة مسلسل كشف مستعجل

يعرض كشف مستعجل يوميًا عبر قنوات DMC، الساعة 11.30 مساءً.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.

تردد قنوات الحياة لمشاهدة مسلسل كشف مستعجل

يعرض مسلسل كشف مستعجل يوميًا عبر شبكة قنوت الحياة، في تمام الساعة 9.30 مساءً.

- التردد 12207.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.