وزير الخارجية: علاقة مصر واليونان استراتيجية بالمفهوم الكامل

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن علاقة مصر مع اليونان استراتيجية بالمفهوم الكامل فيما يتعلق بمجالات التعاون السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي، والرغبة المشتركة لاستمرار العمل على تدعيم هذه العلاقة، يستخلص كل من البلدين بشكل متساو مصالحه من خلالها.

علاقة مبنية على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني في أثينا، عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أن العلاقة الاستراتيجية بين مصر واليونان مبنية على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والعمل المشترك لتعزيز السلام والاستقرار وليست موجهة لأي أهداف أخرى.

ولفت إلى أنه جار العمل بكل جهد للدفع قدما بمشروعات التي جرى الاتفاق عليها وقد جرى الإنجاز الكثير منها، ونعتز بما نقدم عليه وسواء فيما يتعلق العمالة الموسمية والاتفاق على تسوية ووضع العمالة المصرية، والقضايا الكبرى مثل ترسيم الحدود والقدرة على التعامل من منطلق مراعاة كل طرف.