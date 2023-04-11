وزير البترول: «صان مصر» ضمن أفضل 250 شركة مقاولات عالمية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، استمرار استراتيجية الوزارة في دعم الكيانات البترولية وتحقيق الاستغلال الأمثل لكل ما تملكه من قدرات وخبرات وزيادة الملاءة المالية وانطلاقة في الأعمال وتواجد قوى داخلياً وخارجياً مما ينعكس على عوائدها ويمكنها من تحقيق الاستدامة.

أعمال شركة مصر للصيانة

ولفت الملا خلال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة مصر للصيانة «صان مصر»، عن عام 2022، إلى أن توالي انطلاق شركات الصيانة والاستشارات والمقاولات والخدمات البترولية المصرية للعمل في المشروعات البترولية في الخارج يحقق قيمة مضافة لهذه الشركات، كما يضع على عاتقها أن تعمل باستمرار على زيادة قدراتها التنافسية ودعم وصقل الخبرات والإمكانيات التي تملكها، لافتاً إلى أن حفاظ شركة صان مصر على التواجد بعدد من مناطق إنتاج البترول خارجياً بالإضافة لما تقدمه من خدمات صيانة متكاملة للعديد من القطاعات بالسوق المحلى وتقديمها أداء متميزاً هو نجاح يحسب لها ولكوادرها وأن عليها زيادة طموحاتها واستثمار قدراتها باستمرار في زيادة حجم الأعمال.

نجاح شركة مصر للصيانة

وأوضح المهندس أشرف بهاء رئيس الشركة أنها استطاعت على مدار 25 عاماً أن تفي بالتزاماتها نحو عملائها متجاوزة العديد من التحديات والصعوبات وحافظت على أن تكون الخيار الأفضل لخدمات الصيانة المتكاملة مما ساهم في تواجدها ضمن أفضل 250 شركة مقاولات بالعالم، مشيراً إلى نجاحها في زيادة حجم التعاقدات خارج مصر خلال العام 2022، وتحقيقها إيرادات بلغت 7.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 15% على عام 2021 وأنها قدمت حجم أعمال في العام المالي 2022 بلغت قيمته نحو 9.6 مليار جنيه.

وأكد أن صان مصر لديها خطة استراتيجية طموحة لتحقيق أهداف مستقبلية أكبر تدعم جهود ضمان الاستدامة تراعى عناصر منظومتها من عاملين وعملاء وموردين ومساهمين بالإضافة إلى المجتمع والبيئة من خلال التوسع في تنويع الخدمات المتكاملة والمتخصصة التي تقدمها لمختلف القطاعات وكذلك التوسع في نشاط الشركة خارج مصر.