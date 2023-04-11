أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر.. الـ5 جرامات بـ12 ألفا و833 جنيها

واصلت أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر استقرارها داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، حيث شهد الذهب الفترة الماضية تراجعا في الأسعار، وتعتبر أسعار الذهب الفترة الحالية عادلة للغاية، ويكثر الشراء الآن على السبائك والجنيهات الذهب باعتبار الذهب ملاذا آمنا للمواطنين للاستثمار فيه، وفق ما قاله ناجي فرج عضو شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات لـ«الوطن».

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر وفقا لما أعلنته «BTC» أكبر شركة سبائك ذهب في مصر.

أسعار السبائك في مصر

بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم في مصر 100 جرام عيار 24 بسعر 255203 جنيها بينما يبلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 اليوم 12833 جنيها وسبيكة الذهب 50 جراما عيار 24 بسعر 127602 جنيها وسعر سبيكة الذهب 10 جرامات عيار 24 يبلغ اليوم في مصر 25666 جنيها.

كما يبلغ سعر سبيكة الذهب 20 جراما عيار 24 اليوم 51251 جنيها وتسجل سبيكة الذهب 5.35 جرام عيار 24 بسعر 13836 جنيها بينما تسجل سبيكة الذهب 10.35 جرام عيار 24 في مصر 26761 جنيها كما يبلغ سعر سبيكة الذهب 31.10 جرام عيار 24 بسعر 79688 جنيها.

ووصلت سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 بسعر 2584 جنيها وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عيار 24 سجلت 6457 جنيها بينما تبلغ سعر سبية الذهب 31.1 جرام عيار 24 اليوم 79695 جنيها.

أسعار الذهب

كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً في محلات الصاغة اليوم 2486 جنيها وعيار 22 الأكثر نقاءً 2279 جنيها في محلات الصاغة دون مصنعية كما يبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 داخل محلات الصاغة 2175 جنيها.

وعن سعر الذهب عيار 18 اليوم في محلات الصاغة يبلغ 1864 جنيها ووصل جرام الذهب عيار 14 الأكثر نقاءً لـ1450 جنيها بينما يسجل عيار 12 اليوم في محلات الصاغة دون مصنعية 1243 جنيها.