محافظ جنوب سيناء يكرم أفضل معلم ومدير مدرسة والطلاب المتفوقين رياضيا

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بتكريم أفضل معلم وأفضل مدير مدرسة والطلاب الذين حققوا مراكز في مسابقة المشروعات القومية والإذاعة المدرسية على مستوى الجمهورية، حيث حقق الطلاب مراكز أول وثاني وثالث على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك على هامش جلسة المجلس التنفيذي التي عقدت بمقر قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المدن ومديري المديريات بالمحافظة.

شهادات تقدير

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في كلمته، إن التكريم رفع الروح المعنوية لدى الطلاب والمعلمين، مشيداً بجهود القائمين على العملية التعليمية في نجاح المنظومة، وقام المحافظ بتوزيع جوائز التكريم على المكرمين التي تضمنت جوائز مالية وشهادات تقدير.

وقدم وكيل الوزارة الشكر إلى المحافظ على هذا التكريم الذي يمثل تتويجا للمكرمين كداعم أول وراع للتعليم بالمحافظة، مثمنا تلك اللفتة التي تسجل لحظات مشرفة للمكرمين، كما قدم التحية والشكر للمعلمات والمعلمين المشرفين والطالبات والطلاب المكرمين وكل قيادات المديرية، مؤكدا أن الجميع يعمل بروح الفريق.

كما أشاد وكيل الوزارة بتميز المعلمين والطلاب والمديرين وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، كما أثنى على جهود الإدارات متمنيا لهم المزيد والمزيد من المراكز والإنجازات المتقدمة.

المكرمون من المحافظ

وقام المحافط بتكريم كل من محمد مصطفى محمد الرشيدي مدير مدرسة بدر الابتدائية التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، أفضل مدير، ومحمد صلاح الدين عوض معلم أول لغة فرنسية بمدرسة جيل أكتوبر الثانوية المشتركة بشرم الشيخ، أفضل معلم، والطالبة دينا محمد أبو هاشم لفوزها بالمركز الأول جمهوري في تنس الطاولة بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بطور سيناء، والطالبة جنا أحمد حساني لفوزها بالمركز الأول جمهوري مكرر، أفضل قطعة فنية عن التغيرات المناخية بمدرسة مصعب بن عمير الإعدادية برأس سدر.

كما تم تكريم الطالبة نوران هاني أحمد بركات لفوزها بالمركز الأول جمهوري مكرر أفضل قطعة فنية عن حرب السادس من أكتوبر، والطالب محمد عبدالعزيز محمد لفوزه بالمركز الثاني جمهوري، أفضل بحث عن التغيرات المناخية، والطالبة نورالله أحمد محمد خليفة لفوزها بالمركز الثالث جمهوري، أفضل قطعة فنية عن التغيرات المناخية، بمدرسة جيل أكتوبر الثانوية بشرم الشيخ.

كما تم تكريم الطالبات رحمة ضاحي وفي فهمي وشمس حسين الأنور حسين وماجدة أحمد محمد عمر ونورهان محمود أحمد السيد ورحمة محمد حسن محمد ويارا محمد منصور عبدالله ومنة الله رضا عبدالموجود ومنة الله سامي هاشم وذلك لفوزهن بالمركز الثالث جمهوري في أفضل إذاعة مدرسية بمدرسة طور سيناء الصناعية الفندقية.