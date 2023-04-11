مفاجأة في قضية جعفر العمدة.. فرصة جديدة تمنحه البراءة وتنقذه من الإعدام

شهدت الحلقة 19 من أحداث مسلسل جعفر العمدة، تفاعلا كبيرا من مشاهدي المسلسل بعد متابعة مشاهد القبض والتحقيق مع جعفر العمدة الذي يقوم بدوره الفنان محمد رمضان بتهمة جلب وحيازة مخدرات أثناء قدومه من لبنان والقبض عليه في مطار القاهرة، وتساءل الكثير من المتابعين على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر أو الفيس بوك عن إجراءات القبض على جعفر العمدة عقب عرض الحلقة مباشرة، وأدلة ثبوت البراءة من حيازة المخدرات، ولذلك ترصد «الوطن» في السطور التالية مفاجأة مدوية جديدة قد تمنح «جعفر العمدة» البراءة وتنقذه من الإعدام.

جعفر العمدة يظهر في النيابة بصحبة محاميه

أحداث الحلقة الـ 19 بدأت بسماع أسرة جعفر العمدة خبر القبض عليه، ثم بعدها ظهر جعفر جالسًا أمام وكيل النيابة بصحبة محاميه للتحقيق معه بتهمة جلب وحيازة المخدرات، وأنكر جعفر معرفته بكيس الهيروين ردا على الاتهامات الموجهة إليه، وانتهى المشهد بقرار وكيل النيابة بمخاطبة النائب العام بدولة لبنان لتفريغ الكاميرات في مطار لبنان لكشف غموض الواقعة.

فرصة جديدة تمنح جعفر العمدة البراءة.. والسر في كيس الهيروين

قال المحامي محمد كساب الخبير القانوني، إنه يوجد حالات وفرص جديدة قد تبرئ جعفر العمدة من تهمة المخدرات، بإرسال الحرز إلى المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي وبيان أن الحرز مدرج على جدول المخدرات أو من عدمه، والتي يستغرق من 7 أيام إلى 15 يومًا بخروج نتيجة التحليل، وأنه في حالة ما إذا كانت المادة الموجودة داخل الكيس ثبتت إنها ليست ضمن جدول المخدرات فإنه سينال البراءة على الفور.

تفريغ كاميرات المراقبة

وأوضح المحامي أن من بين تلك الحالات التي تبرئ جعفر العمدة أيضاً من تهمة جلب وحيازة المخدرات، في أحداث المسلسل بالحلقات المقبلة، أنه سوف يتم تفريغ كاميرات مراقبة في مطار بيروت، التي تكشف قيام المتهم الحقيقي بوضع كيس الهيروين في شنطة جعفر العمدة، وحينها سينكشف الأمر، ويتم ضبط المتهم الحقيقي ويعترف على نفسه بأنه وراء وضع المخدرات في شنطة جعفر بهدف إلحاق الضرر به، وفي هذه الحالة يتم إخلاء سبيل جعفر من النيابة وفقًا لطلبات الدفاع أمام محقق النيابة.