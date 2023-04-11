«الأرصاد» تعلن حالة الطقس.. سقوط أمطار بدءا من الليلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل حتى الأربعاء الموافق 12 أبريل 2023، مشيرة إلى وجود انخفاض فى الحرارة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على شمال البلاد، إضافة إلى نشاط للرياح يكون مثير للرمال والأتربة يوم الأربعاء على جنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر.

ومن المتوقع أنّ تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج إلى من 3:2.5 متر.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وحذّرت الأرصاد المواطنين من تخفيف الملابس بشكل كبير، حيث تستمر درجات الحرارة في الانخفاض، خلال الساعات المقبلة.

درجات الحرارة الأربعاء 12 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 25 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

درجات الحرارة الخميس 13 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 24 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

درجات الحرارة الجمعة 14 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 25 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.