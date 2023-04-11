حالة الطقس اليوم.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 24

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، مؤكدة استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، مضيفة أنه يسود طقس مائل للبرودة صباحا، ومائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه اليوم الثلاثاء، يسود طقس دافئ على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد.

أماكن سقوط الأمطار

كما تشهد حالة الطقس اليوم سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى أن السحب الرعدية لا تزال تؤثر على مناطق من خليج العقبة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وتكاثر آخر للسحب المنخفضة على مناطق متفرقة من الوجه البحري وسيناء وشرق القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 11-4-2023 على مدن الجمهورية وفق بيان الأرصاد، جاءت كما يلي:

القاهرة 24 - 14

العاصمة الإدارية 24 - 13

أكتوبر 25 - 13

بنها 24 - 14

دمنهور 24 - 14

وادي النطرون 25 - 15

كفر الشيخ 22 - 14

المنصورة 23 - 14

الزقازيق 24 - 15

شبين الكوم 23 - 14

طنطا 23 - 14

دمياط 21 - 14

بورسعيد 21 - 15

الإسماعيلية 24 - 14

السويس 24 - 15

- العريش 22 - 13

- رفح 21 - 14

- رأس سدر 24 - 15

- نخل 22 - 13

- كاترين 22 - 08

- الطور 25 - 15

- طابا 24 - 14

- شرم الشيخ 28 - 18

- الإسكندرية 21 - 13

- العلمين الجديدة 21 - 14

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 21 - 12

- رأس غارب 28 - 21

- الغردقة 29 - 19

- سفاجا 28 - 18

- مرسى علم 29 - 17

- شلاتين 29 - 20

- حلايب 29 - 21

- أبو رماد 28 - 20

- رأس حدربة 29 - 22

- الفيوم 24 - 14

- بني سويف 25 - 15

- المنيا 26 - 14

- أسيوط 25 - 15

- سوهاج 26 - 16

- قنا 30 - 17

- الأقصر 28 - 18

- أسوان 31 - 18

- الوادي الجديد 35 - 19

- أبو سمبل 31 - 20