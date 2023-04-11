القاهرة تتلقى شكاوى بشأن الإشغالات.. حملات مكثفة لإزالة المخالفات

تلقت محافظة القاهرة وأحياء المنطقة الجنوبية شكاوى من المواطنين بشأن الإشغالات والتضرر من وجود باعة جائلين بالشوارع، ما يعوق حركة المارة وينال من المظهر الحضاري.

وعلى الفور استجابت المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لحل مشكلات المواطنين والتفاعل الفوري معها طبقا لتوجيهات المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بهدف تحسين كل الخدمات ورفع المعاناة عن كاهلهم والارتقاء بالمظهر الحضاري لشوارع وأحياء المنطقة، وذلك طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

تطهير الشوارع من الباعة

ومن جانبها، وجَّهت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة، بضرورة إزالة الإشغالات وإخلاء الباعة الجائلين بشارع 308 بنطاق حي البساتين التي أزعجت وتؤثر على راحة المواطنين، وقامت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين برئاسة اللواء مجدي عبد المتعال، رئيس الحي، بالتنسيق مع المتابعة الميدانية وإدارة الإشغالات ومشرفي المربعات بالاستجابة الفورية والعاجلة لشكوى المواطنين، والعمل على إيجاد حلول سريعة، وإزالة أسباب الشكاوى، وذلك ضمن جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

إزالة أكشاك مخالفة

وشن حي البساتين حملة أسفرت عن إزالة 2 كشك مخالف ورفع الإشغالات والتعديات وإزالة أسباب الشكوى، ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية رؤساء أحياء المنطقة باستمرار التواجد الميداني والمتابعة المستمرة وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بصورة فورية.

من جانبه، وجَّه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بضرورة إزالة الإشغالات والتعامل الفوري مع أي مخالفات وعدم السماح بانتظار السيارات فترات في محيط المصالح الحكومية ودور العبادة، مع استمرار أعمال النظافة بانتظام من أجل الحفاظ على البيئة والمظهر العام.