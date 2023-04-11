«الأرصاد الجوية» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم.. رعدية ومتفاوتة الشدة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس اليوم الثلاثاء، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 5 و6 درجات، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية الباردة، حيث تزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى استمرار فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا، وذلك على السواحل الشمالية الشرقية والغربية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، كما بدأت السحب الممطرة على سيناء والعريش، وتمتد مع تقدم ساعات النهار لتصل إلى خليج السويس والزعفرانة والعين السخنة ورأس غارب والغردقة والقصير، كما تمتد إلى مدن القناة «بورسعيد والسويس والإسماعيلية»، وصولًا إلى شمال وجنوب الصعيد.

وتنخفض درجات الحرارة بشكل محسوس خاصة في فترات الليل والصباح الباكر، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة حتى نهاية هذا الأسبوع، ونصحت الهيئة المواطنين بعدم تخفيف الملابس خلال هذه الفترة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على مدن الجمهورية وفق بيان الأرصاد، جاءت كما يلي:

القاهرة 24 - 14

العاصمة الإدارية 24 - 13

أكتوبر 25 - 13

بنها 24 - 14

دمنهور 24 - 14

وادي النطرون 25 - 15

كفر الشيخ 22 - 14

المنصورة 23 - 14

الزقازيق 24 - 15

شبين الكوم 23 - 14

طنطا 23 - 14

دمياط 21 - 14

بورسعيد 21 - 15

الإسماعيلية 24 - 14

السويس 24 - 15

- العريش 22 - 13

- رفح 21 - 14

- رأس سدر 24 - 15

- نخل 22 - 13

- كاترين 22 - 08

- الطور 25 - 15

- طابا 24 - 14

- شرم الشيخ 28 - 18

- الإسكندرية 21 - 13

- العلمين الجديدة 21 - 14

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 21 - 12

- رأس غارب 28 - 21

- الغردقة 29 - 19

- سفاجا 28 - 18

- مرسى علم 29 - 17

- شلاتين 29 - 20

- حلايب 29 - 21

- أبو رماد 28 - 20

- رأس حدربة 29 - 22

- الفيوم 24 - 14

- بني سويف 25 - 15

- المنيا 26 - 14

- أسيوط 25 - 15

- سوهاج 26 - 16

- قنا 30 - 17

- الأقصر 28 - 18

- أسوان 31 - 18

- الوادي الجديد 35 - 19

- أبو سمبل 31 - 20