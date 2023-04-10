«الأرصاد» تحذر من طقس الأربعاء المقبل.. أمطار رعدية ونشاط للرياح

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس المحافظات يوم الأربعاء المقبل، حيث يشهد عدد من المناطق نشاط حركة الرياح وسقوط أمطار متفاوتة الشدة واضطراب الملاحة في البحر المتوسط بالتزامن ارتفاع الأمواج.

أمطار رعدية في المحافظات

وذكر البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية أن العديد من المحافظات ستشهد سقوط أمطار متوسطة إلى رعدية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات، بنسبة حدوث 40 إلى 60% تقريبا.

وأضاف البيان أن عددا من المناطق خلال طقس الأربعاء المقبل ستشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلاً، بنسبة حدوث 30 إلى 40% تقريبا، وذلك على جنوب الوجه البحري ومدن القناة وتمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى وذلك على فترات متفاوتة.

نشاط حركة الرياح

وبحسب توقعات الأرصاد تنشط الرياح خلال طقس الأربعاء المقبل على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد وذلك على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة

وتضمن بيان هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة البحرالمتوسط، موضحا اضطراب حالة البحر بسبب ارتفاع سرعة الرياح لتتراوح بين 50 و60 كيلومترا في الساعة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 2.5 و3 أمتار.