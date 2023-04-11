مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 20.. يسرا تحاول الاتصال بالجدة سوسو

دارت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 20 حول الفرح المقام في دمياط لدى أسرة الجدة سوسو التي لا يزال البحث عنها مستمرا.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 20 بطولة يسرا

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 20، حاول الجميع الاتصال بالجدة سوسو المختفية التي لا يعرف أحد عنها شيئا حتى الآن؛ إذ قامت الدكتورة سميحة «يسرا» وانشراح «سما إبراهيم» وأكرم «محمد ثروت» وفوقية «شيماء سيف» وسامح «آدم الشرقاوي وبويكا «عنبة» وسماح «مايان السيد» بالاتصال بها وكانت المكالمة مشغولة.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 20 إخراج عمرو صلاح

استكملت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 20، حول قيام نيللي ابن خالة فوقية بالحضور لحفل الزفاف من أجل الإيقاع بسامح، وأن تجعله يعجب بها.

فشل الحسيني دور اوتاكا من جديد فى مهامه التى كلفه بها سمير المسيطر دور محمد محمود حيث ان الجميع كشفه واصبح مهدد بالطرد من جديد لدي سمير المسيطر.