مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.. ديابلو في أولى تجاربه

يخوض الفنان ديابلو أولى تجاربه في عالم التمثيل بمشاركته في مسلسل 1000 حمدلله ع السلامة للنجمة يسرا.

مسلسل 1000 حمدلله ع السلامة من بطولة يسرا

ويجسد ديابلو شخصية «شبانة» الذي لعب دورا محوريا في أحداث الحلقات الأخير من مسلسل «1000 حمدلله ع السلامة»، خلال بحث يسرا ومايان السيد وشيماء سيف وآدم الشرقاوي على «نانا سوسو»، ليساهم ديابلو في تمويههم.

مسلسل 1000 حمدلله ع السلامة من اخراج عمرو صلاح

ومسلسل 1000 حمدلله ع السلامة من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وإنتاج العدل جروب، ويجمع في بطولته يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، إيمان السيد، بجانب آدم الشرقاوي وسما إبراهيم ومطرب المهرجانات عنبة في أول تجربة تمثيلية له.

ديابلو المعروف في مجال الموسيقى والحفلات الغنائية بكونه مدير أعمال الفنان عنبة، يجمع المسلسل بينهما لأول مرة في عمل درامي واحد الذي يخوض أيضا عنبة فيه أولى تجاربه في البطولات الدرامية، كما قدم أغنية التتر بصوته.