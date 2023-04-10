مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 19.. يسرا تحضر فرحا في دمياط

بدأت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 19، بإجراء أكرم مقابلة من أجل تجربة عمل جديد بعد أن تم رفده من وظيفته، ولكنه حضر المقابلة وهو يحمل نجله الرضيع أوزو.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا

خلال أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 19، قابلت «انشراح» سما إبراهيم، سمير المسيطر، الذي يقوم بدوره الفنان محمد محمود، وطلبت من الدكتورة سميحة «يسرا» أن تتشاجر معه بسبب ما فعله وقيامه ببيبع شقتها دون الرجوع لها ولكن سميحة رفضت.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة إخراج عمرو صلاح

وشهد مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 19، بحث الدكتورة سميحة عن الحاجة صفاء أو الجدة سوسو التي ذهبت خصيصا لمحافظة دمياط للعثور عليها ولكنها لم تجدها حتى الآن.

طلبت انشراح من سميحة أن تأتي لها من أجل حضور حفل الزفاف المقام في دمياط، ولا يزال الحسيني «أوتاكا» يحاول الوصول إلى أخبار عن عائلة سميحة لكي يخبرها لسمير المسيطر.