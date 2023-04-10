مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 19.. انشراح تطلب من يسرا الذهاب للكوافير

تبدأ الأحداث في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 19، بوصول أكرم (محمد ثروت) للشركة الجديدة، ومعه أوزو ويحدث «جلبة»، تغني الدكتورة سميحة (يسرا) «بتونس بيك» وتدندن فوقية ويخبرها علي أنها أصيلة، يجري أكرم المقابلة مع المسؤول بصوت منخفض، تقابل انشراح (سما إبراهيم) سمير (محمد محمود) ويبدو أنها ستنتقم لسميحة وأولادها، تصل سميحة ومن معها لمكان سمير.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 19 بطولة يسرا

يفتح الحاج عاطف (سمير حكيم) هاتفة خلال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 19 ويتصل بـ علي بويكا (عنبة) ليخبرهم عن مكان الجدة سوسو، وتطلب سميحة من أبنائها بضرورة الحفاظ على خبر وفاة والدهما جلال حتى ينقضي الفرح، يخبرهم عاطف أنه سمسار المنطقة ولا يعرف مكانها الحالي ويتركهم و يهرب خوفا من فوقية.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 19 اخراج عمرو صلاح

يخبر حماصة في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 19، الحسيني بمكان مسكن سميحة وأولادها مقابل 500 جنيه، تطلب انشراح من سميحة الذهاب للكوافير والاستعداد للفرح، يحاول الحسيني استدراج البواب لمعرفة بعض المعلومات عن سميحة وأبنائها، تستمتع سميحة وسماح وسامح وفوقية بجمال مدينة دمياط.

مشهد عام للفرح ونرى سمير بين المعازيم ويدور حوار كوميدي بين العريس والعروسة عن اول يوم زواج، تظهر سماح وسميحة وسامح وعلي بملابس الفرح التي اختارتها انشراح لهم، تنزعج سميحة من شكلها المزعج وتؤكد لها فوقية انها ملابس بسيطة وجميلة، تطلب انشراح من سميحة الاندماج في الفرح، ترى سميحة سمير في الفرح، تخبر انشراح سميحة بتيسير الأمور المادية للجدة سوسو بسبب نصائح «أبو عبدة» لها وتخبرها أيضا انها قامت بطرد سمير من قبل عندما علمت انه طويل اليد، تخبر فوقية بعض النصائح لسماح من اجل اصطياد عريس بينما علي بخبر سامح كيف يعاكس فتاه.