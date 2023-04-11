موعد عرض الحلقة 19 من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

تطورت أحداث مسلسل 1000 حمدالله على السلامة بالحلقة السابقة، ووصلت «سميحة» الذي تجسد دورها الفنانة يسرا إلى الجدة «سوسو»، لذا ينتظر المشاهدون عرض الحلقات المقبلة ومعرفة كيف ستخبرها يسرا عن حقيقة وفاة نجلها، لذلك نستعرض لكم مواعيد عرض المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

تعرض شبكة قنوات سي بي سي، مسلسل 1000 حمدالله على السلامة يوميًا، في تمام الساعة 4.30 مساءً، على القناة العامة لشبكة سي بي سي، والساعة 6.15 مساءً على قناة سي بي سي دراما.

مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

تأتي مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمدلله على السلامة، في الثانية والربع مساءً، والساعة الثامنة صباحًا، والساعة الثانية عشرة منتصف الليل على قناة cbc دراما، وفي تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، على القناة العامة لشبكة قنوات سي بي سي، والساعة السادسة والربع مساءً على قناة سي بي سي دراما.

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

شارك في بطولة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة، الفنانة يسرا، شيماء سيف، بيومي فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، وهو من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.