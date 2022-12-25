بنجورا مالك.. مدرس من غينيا يحلم بتأسيس مدرسة لتعليم الأفارقة في مصر

قال بنجورا مالك، مدرس فرنساوي من غينيا، إن عدد الجالية الغينية بشكل خاص والأفريقية بشكل عام يتزايد باستمرار في مصر، حيث يصل عدد الجالية الغينية في مصر ما بين 5000 إلى 6000 شخص، لذلك فكر في إنشاء مدرسة لتعليم الجالية الأفريقية في مصر.

تعليم طلاب 6 جاليات أفريقية

وأضاف «مالك»، خلال لقاء ببرنامج «زووم أفريقا»، المذاع على قناة «»، وتقدمه الإعلامية سالي عاطف، أنه يُعلم أبناء 6 جاليات مختلفة في مصر، وهي جاليات من بوركينا فاسو وبينين وتوجو وكوت ديفوار والسودان إضافة إلى غينيا.

وأشار إلى أن التعليم في غينيا يُدرس باللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية، إذ أن الفرنسية هي اللغة الرسمية، لافتا أنه درس العربية في غينيا منذ صغره، فاللغة العربية متطورة للغاية في غينيا.

وأوضح أنه يُعلم ما بين 60 إلى 65 من الجالية الأفريقية في مصر كبداية، متابعا: «أحتاج للترخيص من الحكومة المصرية، ومساعدة أولياء الأمور في دفع المصروفات، وأحلم في تأسيس مدرسة لتعليم الأفارقة في مصر».

دراسة الطلاب الأفارقة اللغة العربية

من جانبه قال بنجورا سعيد، مدرس لغة عربية من غينيا، إنه يدرس الطلاب الأفارقة في مصر اللغة العربية نظرا لأهميتها في العالم الإسلامي، لافتا أنه تعلم اللغة العربية في بلده على يد علماء الأزهر ثم سافر مصر للالتحاق بالأزهر.